इंटरनेशनल खेती का मॉडल बन रहा छिंदवाड़ा, आधुनिक कृषि तकनीक सीख रहें हैं किसान
छिंदवाड़ा में गेहूं की नई और जलवायु अनुकूल फसल की किस्मों के बारे में किसानों को दी गई जानकारी, जीरो टिलेज तकनीक से बढ़ी बचत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 10:51 PM IST
छिंदवाड़ा: खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए छिंदवाड़ा का किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर पर्यावरण बचाने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का उपयोग भी कर रहा है. आमदनी ज्यादा होने के साथ-साथ, जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ रही है. जिस पराली को पहले किसान कचरा समझ कर फेंक देता था, अब उससे भी किसान मालामाल हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेती करने के मामले में छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में मॉडल साबित हो रहा है.
किसानों को दिखाई गई आधुनिक तकनीक
प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और बीसा (BISA) के प्रबंध निदेशक डॉ. बी.एम. प्रसन्ना ने बताया कि "अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने की पहल की जा रही है. तकनीकी सहायक दीपेंद्र सिंह द्वारा किसानों को गेहूं की नई और जलवायु अनुकूल फसल की किस्मों के बारे में जानकारी दी गई. जिसमें HI-1636, DBW-303, DBW-327 और DBW-187 किस्म के बीज शामिल हैं. इसके साथ ही किसानों को खेतों का भ्रमण करवाते हुए 3 अलग-अलग बुवाई पद्धतियों को भी दिखाया गया. जिनमें सुपर सीडर पद्धति, जीरो टिलेज और पारंपरिक बुवाई पद्धति से किसान अवगत हुए."
जीरो टिलेज तकनीक से बढ़ी बचत
जीरो टिलेज एक आधुनिक कृषि तकनीक है, जिसमें खेत की पारंपरिक जुताई के बिना, पिछली फसल के अवशेषों के बीच ही फसल की बुवाई की जाती है. चारगांव करबल के किसान रघुवर भादे ने बताया कि "इस पद्धति से उन्हें प्रति एकड़ लगभग 2500 रुपए की सीधी बचत हुई है. सिंचाई के पानी की खपत कम हुई, बीज की मात्रा लगभग आधी लगती है और पराली जलाने की समस्या से भी राहत मिली है."
उनके अनुसार यह तकनीक, खेती की लागत घटाने और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए उपयोगी है. कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के अधिकारियों ने भी किसानों को विभिन्न योजनाओं और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी. इस दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डी.एस.घाघरे ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया. वहीं, आत्मा परियोजना की बीटीएम श्रीमती प्रिया कराडे ने प्राकृतिक खेती के लाभ को भी समझाया.
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खेती को फायदे का सौदा बनाने का प्रयास
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि BISA और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों से छिंदवाड़ा में जलवायु अनुकूल खेती का मॉडल विकसित हो रहा है. कृषक कल्याण वर्ष 2026 के दौरान इस तरह के कार्यक्रम किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर खेती को लाभदायक और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.