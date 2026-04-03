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इंटरनेशनल खेती का मॉडल बन रहा छिंदवाड़ा, आधुनिक कृषि तकनीक सीख रहें हैं किसान

आधुनिक कृषि तकनीक सीख रहें हैं किसान ( ETV Bharat )