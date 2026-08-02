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24 साल तक बॉर्डर पर तैनात रहा, सेवानिवृत्त होकर लौटने पर फौजी भास्कर स्वामी का ग्रांड वेलकम

छिंदवाड़ा के लाल सूबेदार भास्कर स्वामी सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे, 24 साल सेवा के बाद घर लौटा सपूत तो उमड़ लोगों का हुजूम.

CHHINDWARA RETIRED SOLDIER HONORED
छिंदवाड़ा के लाल सूबेदार भास्कर स्वामी सेवानिवृत्त होकर गांव लौटे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 9:05 AM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: भारतीय सेना में लगभग 24 वर्षों की गौरवशाली सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव बिठवाना पहुंचे सूबेदार भास्कर स्वामी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया. फूल-मालाओं और ढोल-नगाड़ों के साथ अभिनंदन समारोह हुआ. ढोल नगाड़ों की धुन में थिरकतें हुए युवाओं ने भारत माता के जयकारे लगाए.

सेवानिवृत होकर गांव पहुंचे फौजी का हुआ भव्य स्वागत

छिंदवाड़ा के लालबाग क्षेत्र निवासी सूबेदार भास्कर स्वामी 4 जुलाई 2002 में भारतीय सेना में जवान के रूप में भर्ती हुए थे. सेवा समय पूरा होने के बाद वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए और शनिवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे. जहां ग्रामीणों उनका भव्य स्वागत किया.

सेवानिवृत्त फौजी भास्कर स्वामी का ग्रांड वेलकम (ETV Bharat)

संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी

सूबेदार भास्कर के दोस्त दुर्गेश गौनेकर ने बताया, "भारतीय सेना की राजपूत रेजीमेंट द पागल पल्टन में राजपूत के एन. सूबेदार भास्कर स्वामी तैनात थे. 31 जूलाई को रिटायर्ड होकर छिंदवाड़ा लौटे. 4 जुलाई 2002 को भारतीय सेना में भर्ती हुए भास्कर स्वामी ने अपने सेवा काल के दौरान देश के कई संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में रहकर राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई है."

ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका

सूबेदार भास्कर स्वामी साल 2003 से 2006 तक श्रीनगर और डोडा में तैनात रहे, साल 2006 से 2007 तक पंजाब के गुरदासपुर में अपने सेवाएं दी. इसके बाद 2007 से 2009 तक अरुणाचल प्रदेश के तवांग चीन सीमा पर तैनात रहे. साल 2009 से 2011 तक जयपुर में राष्ट्र की सेवा की. 2011 से 2015 तक लखनऊ, 2016 से 2020 तक जम्मू, 2021 से 2024 तक प्रयागराज तथा 2024 से 2026 तक जम्मू-कश्मीर के राजौरी एलओसी में अपनी सेवाएं दीं.

INDIAN ARMY DESH SEVA
देश के सपूत का ग्रामीणों ने फूल-माला पहनाकर किया स्वागत (ETV Bharat)

आतंकियों से मुठभेड़

सूबेदार भास्कर स्वामी के दोस्त दुर्गेश ने बताया, "पहलगाम में जब आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. जिसके तहत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था. ऑपरेशन सिंदूर की टीम में भी भास्कर स्वामी ने अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा कई बार उनकी आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई."

सूबेदार भास्कर स्वामी ने कहा, "भले ही मैं सरकारी नियमों के हिसाब से भारतीय सेना से रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी भारत माता की सेवा के लिए तैयार है. छिंदवाड़ा में रहकर भी अलग-अलग तरीके से देश की सेवा करेंगे और जनहित के कामों में अपना आगे का जीवन लगाएंगे. अगर जरूरत पड़ी तो भारत मां की रक्षा के लिए वे अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं."

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