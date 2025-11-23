ETV Bharat / state

बाजार में सब्जी की तरह बेची जा रही थी एक्सपायरी दवा, छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग का छापा

एक्सपायरी डेट की दवाई बेच रहे थे झोलाछाप डॉक्टर ( Etv Bharat )