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छिंदवाड़ा में पुलिस से बचने चलती कार से फेंकी शराब की बोतलें, खुद भी सड़क पर धड़ाम

शराब तस्करी के परिवहन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में शराब तस्कर वाहन के पीछे लटका हुआ है और वाहन से शराब की बोतलें फेंकता नजर आ रहा है. कुछ देर बाद तेज रफ्तार वाहन से वह गिर जाता है. हालांकि पुलिस का कहना है कि वह पुलिस कार्रवाई से बचने कूद गया. वाहन से कूदने अवैध शराब की तस्करी करने वाले इस व्यक्ति को शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने पकड़ा था और उसे लेकर वे थाने जा रहे थे.

छिंदवाड़ा: पांढुर्ना के सौंसर में कुछ लोग अवैध शराब की ब्रिकी और तस्करी से जुड़े हुए हैं. इस बार शराब ठेकेदार के कर्मचारियों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने वाहन समेत ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे लेकर थाने जा रहे थे. इसी दौरान शराब तस्कर गाड़ी में लटक कर सबूत मिटाने के लिए सड़कों पर शराब की बोतलें फेंकने लगा और इसके बाद पुलिस से बचने वह या तो चलते वाहन से कूद गया या गिर गया. इसे लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसे शराब ठेकेदार के कर्मचारी बना रहे थे.

छिंदवाड़ा में पुलिस से बचने चलती कार से फेंकी शराब की बोतलें (ETV Bharat)

वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच जारी

सौंसर थाना प्रभारी रूपलाल ऊइके ने बताया, "सौंसर थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास अवैध शराब लेकर जा रहे एक वाहन को शराब ठेकेदार के कर्मचारी थाना लेकर आ रहे थे. इसी दौरान रामाकोना के अभय राठौर बोलेरो में पीछे लटक कर शराब की बोतल सड़क पर फेंक रहा था ताकि पुलिस को सबूत न मिल पाए. इसी दौरान वह वाहन से कूद गया. यह पूरा वीडियो कार में ही बैठे उनके एक साथी ने बनाया था. वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है."

कार से शराब की 109 बोतलें जब्त

थाना प्रभारी रूपलाल ऊइके ने बताया, "बोलेरो वाहन से 109 बोतल शराब की जब्त की गई हैं. जिनके कोई भी कागज घायल आरोपी के पास में नहीं थे. इस आधार पर अभय राठौर के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए सौंसर अस्पताल में भर्ती करने के बाद नागपुर रेफर किया गया है."

'अवैध शराब का व्यापार जोरों पर'

सौंसर विधायक विजय चौरे ने कहा, "सौंसर और पांढुर्ना इलाके में अवैध शराब का व्यापार जोरों पर चल रहा है. इसी के चलते अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं. मैंने इसके पहले भी आंदोलन करते हुए शराब दुकानों पर पहुंचकर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चेतावनी दी थी. लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.

इस घटना से साफ जाहिर होता है कि बाहर के शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं. जल्द ही अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी."