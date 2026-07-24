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मकान या प्लाट खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, पड़ सकते हैं कानूनी पचड़े में

छिंदवाड़ा: घर का सपना पूरा करने के लिए लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं लेकिन जरा सी गलती उनके सपनों पर पानी फेर देती है और पैसा भी बर्बाद हो जाता है. इसलिए जब भी मकान या प्लाट खरीदें तो उसकी पूरी जांच कर लेना जरूरी होता है. ऐसे ही फर्जी तरीके से मकान और प्लाट बेचने वालों के खिलाफ छिंदवाड़ा नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है जिसके चलते दो कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए आपराधिक मामला भी दर्ज करवाया गया है.

दो कॉलोनी अवैध घोषित आपराधिक मामला भी होगा दर्ज

छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम की कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि "नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा में बिना किसी सक्षम अनुमति के अवैध रूप से प्लेटों की बिक्री कर अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण करने वालों पर निगम प्रशासन का चाबुक लगातार चल रहा है. चंदनगांव और सिवनी प्राणमोती में दो भू-स्वामियों द्वारा बिना डायवर्शन, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन और बिना कालोनाइजर लाइसेंस के बनाई गई अवैध कॉलोनियों पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया गया है.

छिंदवाड़ा में दो कॉलोनी अवैध घोषित, आपराधिक मामला होगा दर्ज (ETV Bharat)

चंदनगांव के रघुनाथ पिता तिमाजी पाटनकर द्वारा खसरा नंबर 14/3/1/1/1/1/1 (रकबा 0.1700 हेक्टेयर) भूमि पर सक्षम अधिकारियों से डायवर्शन व विकास की अनुमति लिए बिना छोटे-छोटे प्लाटों में अनाधिकृत कॉलोनी बनाकर कर बेचा गया. वहीं दूसरे मामले में मौजा सिवनी प्राणमोती के पूरन सिंह पिता शिव सिंह द्वारा खसरा नंबर 172/4/1/1/1/1/1/1 (रकबा 0.1430 हेक्टेयर) भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर भूखंडों को अवैध कॉलोनी का निर्माण व विक्रय किया गया. नियमानुसार किसी भी कॉलोनी में भूखंड विक्रय से पूर्व रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन, डायवर्शन, कालोनाइजर लाइसेंस एवं कॉलोनी विकास की अनुमति अनिवार्य होती है, जिसका दोनों मालिकों द्वारा पूर्णतः उल्लंघन किया गया."