छिंदवाड़ा में मकान और कचरा कलेक्शन टैक्स बढ़ा, बिना सुविधाओं के टैक्स लेने का आरोप
छिंदवाड़ा में नगर निगम ने मकान, वॉटर और कचरा कलेक्शन टैक्स बढ़ाया, कांग्रेस पार्षदों ने किया विरोध, बीजेपी बोली काम जरूरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 7:48 AM IST
छिंदवाड़ा: नगर निगम छिंदवाड़ा में मेयर इन काउंसिल की बैठक के दौरान मकान टैक्स और कचरा टैक्स बढ़ाने को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा करते हुए विरोध जताया, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया. कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि जो सुविधा लोगों को पहले मिल रही थी, आज भी वही सुविधा मिल रही है, लेकिन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया. इसके साथ ही जिन वार्डों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर भी टैक्स थोपा जा रहा है.
'बिना सुविधाओं के टैक्स ले रही नगर निगम'
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हंसा अंबर दाढ़े ने बताया कि "नगर निगम के द्वारा मकान टैक्स, वॉटर टैक्स और कचरा कलेक्शन टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि सुविधा नगर निगम के द्वारा दी नहीं जा रही है. कचरा उठाने के लिए गाड़ियां तीन-तीन दिन के अंतराल में वार्डों में पहुंचती हैं. ऐसे समय में जनता के ऊपर बेवजह नगर निगम ने टैक्स थोप दिया है. इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन मेयर इन काउंसिल ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया, जो जनता के साथ धोखा है.
'जनता के हित में उठाने पड़े कड़े कदम'
नगर निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहिके ने बताया कि "सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं. जैसे कि हमें घरों तक पानी पहुंचाने में 450 रुपए का खर्च आता है, लेकिन हम 275 रुपए महीने ही ले रहे हैं. इसी तरह 120 रुपए महीने कचरा कलेक्शन टैक्स लिया जा रहा है, जो 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होता है. ऐसा ही शहर में कई जगह नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे हर मोहल्ले और वार्ड में समय पर पीने का पानी दिया जाएगा."
कांग्रेस पार्षदों ने किया विरोध, बीजेपी बोली काम जरूरी
नगर निगम महापौर विक्रम आहिके ने कहा कि "जब भी मेयर इन काउंसिल की बैठक होती है कांग्रेस पार्षद सिर्फ विरोध करते हैं. नगर के विकास में उनका कोई योगदान नहीं होता है. नगर के विकास के लिए कई प्रस्ताव बैठक में लाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के पार्षद लगातार विरोध करते हैं. हमें शहर का विकास करना है, इसलिए हम इस उद्देश्य से बैठक में उन प्रस्तावों को मंजूरी देते हैं, जिन प्रस्तावों से शहर की जनता का भला हो सके."
अधिकारी के फाइलों में साइन नहीं करने का आरोप
कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने महापौर से बैठक में शिकायत करते हुए कहा कि "नगर निगम के उपायुक्त रोशन सिंह बाथम फाइलों में साइन नहीं करते हैं, जिससे विकास काम रुक जाते हैं. इस पर बैठक में ही नगर निगम उपायुक्त रोशन सिंह बाथम ने कहा कि "किसी भी प्रस्ताव की फाइल पर वे साइन तब तक नहीं करते हैं, जब तक उसे पूरी तरीके से पढ़ नहीं लेते हैं. पढ़ने के बाद अगर जरूरी हो, तो वह उस फाइल पर साइन करते हैं. भले ही उन्हें उस पद से हटा क्यों न दिया जाए, वे गलत काम नहीं करेंगे."