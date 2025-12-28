न्यू ईयर पर 4 गुना महंगे दामों में मिल रहे होटल रिजॉर्ट्स, इन छोटी जगह पर कर सकते हैं बेहतरीन सेलिब्रेशन
नए साल के जश्न के लिए नहीं मिल रही होटल्स, रिसोर्ट में बुकिंग, छिंदवाड़ा में छोटी-छोटी जगहों पर आप ले सकते हैं जश्न का मजा,
छिंदवाड़ा: मौजूदा साल को अलविदा कहने और नए साल के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है. पर्यटन स्थलों पर लोगों की चहल कदमी बढ़ने लगी है. भीड़ से बचने जो लोग पहले से होटल, रिसोर्ट बुक कर चुके हैं, उन्हें भी पर्यटन स्थलों पर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है. पेंच, सतपुड़ा टाइगर के गेट के पास होटल, रिसोर्ट मशक्कत से मिल रहे हैं. ऐसे में छिंदवाड़ा और उसके आसपास मौजूद छोटे-छोटे स्थानों का आप मजा ले सकते हैं.
चार गुना किराए पर मिल रहे होटल रिसोर्ट
न्यू ईयर पर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए होटल रिसोर्ट की बुकिंग करने गए आनंद पटेल ने बताया कि तामिया, पंचमढ़ी में बुकिंग हाऊस फुल होने से एक-एक रूम का चार गुना किराया वसूला जा रहा है. इसलिए उन्होंने अब अपना प्लान माचागोरा का बनाया है."
20 जनवरी तक फुल हाउस
पेंच टाइगर रिजर्व में एक निजी रिसॉर्ट के मालिक राजा भारद्वाज ने बताया कि "साल 2025 अब विदा हो रहा है. नया साल 2026 आने को है. हर बार की तरह इस बार भी पर्यटन स्थलों में सैलानियों की संख्या बढ़ते जा रही हैं. पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी बुक हो चुकी है. रिसोर्ट और होटल्स हाउसफुल चल रहे हैं. बिना बुकिंग के पहुंचने वाले सैलानियों को भटकने के बाद कई जगह चार गुना ज्यादा दाम पर होटल मिल पा रहे हैं.
ये हालात करीब जनवरी माह तक बने हुए हैं. दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक पेंच पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क के पचमढ़ी गेट के आसपास हाउसफुल जैसे हालात हैं. 25 दिसंबर से क्रिसमस और इसके बाद शीतकालीन छुट्टी के कारण पर्यटकों ने दोनों नेशनल पार्क के लिए पहले से बुकिंग करा रखी है. हाल ऐसे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह और फिर 20 जनवरी के बाद तक हाउसफुल जैसे हालात बने हुए हैं.
कॉलोनियों में होगी रंगारंग पार्टियां
शहर की अधिकांश कॉलोनियों में 31 दिसंबर की शाम को जश्न की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. 31 दिसंबर की रात प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के जरिए 2025 को अलविदा किया जाएगा. वहीं नए साल का स्वागत होगा. इसके अलावा होटल व आसपास के लॉन में भी 31 दिसंबर की रात धमाकेदार पार्टियां आयोजित होंगी.
इन टूरिस्ट स्पॉट पर भी बढ़ रही चहलकदमी
माचागोरा डेम चौरई विकासखंड में बना माचागोरा डेम पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बना हुआ है. छुट्टियों के दिन यहां सैर सपाटा करने के साथ लोग बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं.
देवगढ़ का किला शहर से 42 किलोमीटर दूर स्थित देवगढ़ का किला भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. किले के अलावा बावडियां, प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को लुभा रहा है. यहां का होम स्टे भी पसंद किया जा रहा है
पातालकोट तामिया सतपुड़ा की पहाडियों से घिरे पातालकोट-तामिया भी पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. इस क्षेत्र में विहंगम दृश्य, बादलों से लिपटे पहाड़, गहरी-गहरी खाई लोगों की पसंद बने हुए हैं.
सतपुड़ा नेशनल पार्क पचमढ़ी के बाद छिंदवाड़ा जिले की सीमा में देनवा बफर जोन से भी सफारी शुरू हो चुकी है. नर्मदापुरम के गेटों से बुकिंग नहीं मिलने पर पर्यटक देलाखारी बफर से भी सफारी ले रहे हैं
पचमढ़ी में झरने, कोहरा, बोटिंग और प्रकृति के बीच सुहाने मौसम में रोमांच सैलानियों का भा रहा है. यहां हालात यह हैं कि 4 हजार रुपए में आसानी से मिलने वाले रिसॉट के लिए इन दिनों 16 से 20 हजार रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं.