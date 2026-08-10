छिंदवाड़ा में युवती की मीठी आवाज में फंसा युवक, अश्लील वीडियो बना मांगे 5 लाख रुपये
छिंदवाड़ा में हनीट्रैप गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार. पूछताछ के आधार पर और गिरफ्तारी संभव. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 7:40 PM IST
छिंदवाड़ा : अनजान लड़की का कॉल आता है और मीठी बातों में बहला-फुसलाकर एक मकान में बुलाया जाता है. मकान में जाते ही युवती के पहुंचने के ठीक बाद कुछ युवक भी पहुंच जाते हैं. उसके बाद फंसाए गए युवक के अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं. फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल. छिंदवाड़ा में एक ऐसे ही मामले में युवक की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा.
मकान दिखाने के बहाने लिया झांसे में
देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया "एक युवक ने पुलिस थाने में शिकायत की थी कि उसे मकान खरीदना था. एक युवती का उसके पास मकान दिखाने के लिए फोन आया. जैसे ही वह मकान देखने पहुंचा तो युवती ने उसे मीठी बातों में फंसा लिया. इसी दौरान 3 युवक पहुंचे और अंदर से दरवाजा बंद कर उसके कपड़े उतार दिए. उसके अश्लील वीडियो बनाए. अश्लील वीडियो बनाने के बाद धमकी दी गई की 5 लाख रुपये दो नहीं तो ये वीडियो वायरल कर देंगे."
वीडियो बना दुष्कर्म की शिकायत की धमकी
युवकों ने धमकी दी कि वीडियो वायरल करने के साथ ही दुष्कर्म की शिकायत पुलिस में कराई जाएगी. इसके बाद पीड़ित युवक सीधे थाने गया और उसने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में परासिया क्षेत्र की दो महिला और तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया "गिरोह के लोग पहले अपने जाल में फंसाते थे. बाद में दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम की मांग करते थे."
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छिंदवाड़ा में हनीट्रैप गिरोह सक्रिय
हनीट्रैप के जाल में फंसा कर लोगों से पैसे वसूलने के मामले पहले भी छिंदवाड़ा में सामने आए हैं. दो महीने पहले कोतवाली थाने में भी चंदनगांव के घर में ऐसे ही वारदात की सूचना उमरेठ के एक युवक ने की थी. हालांकि उसे समय गिरोह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था. पुलिस लगातार ऐसे गिरोह की तलाश में लगी हुई थी. पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई और लोग शामिल हो सकते हैं. इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय से रिमांड मांगी गई है.