छिंदवाड़ा की हिंदू गर्जना रैली में गरजे टी राजा सिंह, ओवैसी के साथ रिश्तों का खोला राज

हिंदू गर्जना रैली का आयोजन छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में किया गया, जिसमें तेलंगाना के गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह शामिल हुए. यहां उन्होंने मंच से हिंदुओं को जगाने की कोशिश की. सभा को संबोधित करते हुए टी राजा ने कहा, "अगर मेरा ये हिंदू, ये राम भक्त और हनुमान भक्त जात पात को छोड़ दे, तो सरकार को तुम जो कहोगे सरकार को सुनना पड़ेगा. चुनाव के समय हम जात पात में बंट जाते हैं और सच्चा हिंदू हार जाता है. आज हमें गौमाता की रक्षा करने वाला और हिंदुओं के लिए जान देने वाला नेता तैयार करना है. ऐसा नेता नहीं चाहिए, जो चंद वोटों के लिए सिर झुका दे."

छिंदवाड़ा: शिवाजी जन्म जयंती के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा हिंदू गर्जना रैली निकाली गई, जिसमें शामिल होने के लिए हैदराबाद के हिंदूवादी नेता और गोशामहल की विधानसभा सीट से विधायक टी राजा सिंह छिंदवाड़ा पहुंचे. यहां उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ओवैसी के साथ उनके रिश्तों का राज खोला. उन्होंने कहा कि उनके और ओवैसी के बीच एक खास रिश्ता है, जिसकी वजह से वे दोनों भाई उनका बहुत ख्याल रखते हैं.

टी राजा सिंह ने कहा, "कुछ आतंकवादी मिलकर उनकी हत्या करना चाहते हैं. वे जब नगर निगम के पार्षद थे, तो एक आतंकवादी उनके दफ्तर में तिलक और भगवा कपड़े पहन कर आया था. कुछ दिन बाद वह एक आतंकी घटना में पकड़ा गया और उसने खुलासा किया कि वह टी राजा सिंह को मारने वाला था. टी राजा सिंह ने कहा, "आतंकवादी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि मैं उनका जीजा हूं." इसके साथ ही उन्होंने कहा, "हैदराबाद की ओल्ड सिटी में मेरे दो बड़े साले हैं. एक असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा अकबरुद्दीन ओवैसी. मैं इनका जीजा हूं, वह मेरा काफी ख्याल रखते हैं."

जात पात में न बंटे हिंदू (ETV Bharat)

मोहन सरकार को बुलडोजर एक्शन पर दिया धन्यवाद

मध्य प्रदेश सरकार ने यूपी सरकार की तर्ज पर जो बुलडोजर एक्शन किया है. उसको लेकर भी विधायक टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि "कुछ संगठन के लोग लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह उनके घरों में बुलडोजर चलाकर बहुत बड़ा काम किया है. इसलिए मोहन यादव को भी धन्यवाद देता हूं."

'जात पात को छोड़ दो जो कहोगे सरकार वह करेगी'

टी राजा सिंह ने कहा, "जब चुनाव आते हैं तो हम लोग जातिवाद में फंस कर रह जाते हैं और इसका फायदा वोट के लिए लालची नेता उठाते हैं. ऐसा नेता चुनो जो गाय की रक्षा करें जो हिंदुओं की रक्षा करें. वोटों के लालच में हमारा नेता किसी के सामने सिर झुका दे, ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए. हमें जातिवाद छोड़कर सिर्फ यह ध्यान रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं, जब हम एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी नेता हमारी बात मानेगा."