छिंदवाड़ा में मोबाइल से डल रहा खेत में पानी-खाद, AI ने खत्म किया बार-बार जाने का झंझट, देखें हाईटेक खेती

खेती के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है "का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकि पुनि का पछताने'' इसका मतलब होता है कि ऐसी वर्षा या सिंचाई किस काम की जो समय पर ना मिले, समय बीत जाने के बाद तो सब व्यर्थ है. यानी खेती में अगर सही समय पर खाद, पानी, दवाइयां मिले तो ही बेहतर उत्पादन होता है.

छिन्दवाड़ा : खेत पर बार-बार पानी डालने जाना मोटर चालू व बंद करना किसानों के लिए काफी परेशानी भरा होता है. इसमें समय का विशेष ध्यान रखना होता है, लेकिन छिंदवाड़ा के युवा किसान ने ऐसी हाईटेक खेती शुरू की है, जो एक मिसाल बन गई है. यहां किसान कैलाश पवार ने लाखों रुपए लगाकर आधुनिक खेती शुरू की लेकिन समय से खेतों में पानी की सिंचाई नहीं हो पाती थी और ना ही खाद डाल पाते थे क्योंकि मजदूरों समस्या होती थी. किसान को फिर एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम की जानकारी लगी जिसके लगाते ही AI की मदद से पानी और खाद डालने का काम घर बैठे होने लगा.

मोबइल से ऑपरेट होते पंप,एक क्लिक से होती है सिंचाई (Etv Bharat)

लेकिन मजदूरों की समस्या के चलते किसानों को सब काम एक साथ करने में परेशानियां होती है. भुतही गांव के कैलाश पवार भी इन परेशानियों से जूझ रहे थे फिर उन्हें एक ऑटोमेशन तकनीक के बारे में पता चला. ये तकनीक एक मोबाइल ऐप से जुड़ जाती है, जिसके बाद मोबाइल पर एक क्लिक से पानी के पंप ऑपरेट होतेे हैं.

मोबाइल से कनेक्ट हैं खेत के सारे वॉल्व (Etv Bharat)

पानी की क्वालिटी और जरूरत भी बताता है सिस्टम

किसान कैलाश पवार ने बताया, '' यह ऑटोमेशन ऐसा सिस्टम है, जिसमें मोबाइल से कहीं से भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं. खास बात यह है कि पानी की मोटरों के साथ हर एक वॉटर वॉल्व मोबाइल से कनेक्ट है और अगर खाद देना हो तो टंकी में खाद घोलकर रख दिया जाता है और वह पानी की सहायता से खेतों में पहुंच जाता है. इतना ही नहीं पानी की क्वालिटी कितनी है, पानी में पीएच कितना है, किस खेत में कितने पानी की जरूरत है यह सब मोबाइल से ही ऑपरेट हो जाता है. कंप्यूटर की तरह कमांड देकर कौन सी खाद खेतों में लगी फसल तक पहुंचना है यह भी मोबाइल से हो जाता है.

इस तकनीक से किसान कर रहे स्ट्रॉबेरी, केले और पॉलीहाउस फार्मिंग (Etv Bharat)

आधी रात को भी पानी देने आते थे, अब नो टेंशन

खेतों में सबसे ज्यादा बिजली की आंखमिचौली की समस्या होती है. बार-बार जब बिजली गुल होती है तो किसानों को खेत में ही रहकर पंप चालू करना होता है. इसकी वजह से कई बार तो रात-रात भर खेतों के चक्कर काटने पड़ते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए ऑटोमेशन सिस्टम गजब की तकनीक है क्योंकि इसमें अगर आप खेत तक नहीं आना चाहते हैं तो एक महीने तक का प्रोग्राम सेट कर सकते हैं. उसी हिसाब से पानी के हर एक वॉल्व को अलग-अलग समय पर बंद और चालू कर सकते हैं.

ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए हो रही खेती

वॉटर सप्लाई का ऑटोमेशन सिस्टम ड्रिप इरीगेशन के लिए सबसे सही है. इस तकनीक के जरिए किसान कैलाश पवार अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी, केले और सब्जी के साथ ही पॉलीहाउस के जरिए आधुनिक खेती कर रहे हैं. कैलाश पवार ने बताया कि पंप के ऑटोमेशन सिस्टम का खर्च 15 लाख से शुरू होता है, जो जरूरत के हिसाब से 30 से 40 लाख रुपए तक में लगकर तैयार हो जाता है.