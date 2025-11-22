ETV Bharat / state

टाइगर रिजर्व के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ना वन्य जीवों के लिए ठीक नहीं, पायलट ने लिखा सीएम को पत्र

पर्यवारण विद् व पूर्व कैप्टन बृजेश भारद्वाज ने दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला, हवाई सेवा से बताया वन्य जीवों को खतरा

HELICOPTERS OVER TIGER RESERVE
पर्यावरण विद् ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा शुरू की है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स पर आसानी से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा जा सकता है. इसके साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा टाइगर रिजर्व्स के लिए भी शुरू की गई है. लेकिन इसपर चिंता जताते हुए पर्यावरण विद् और पूर्व पायलट कैप्टन बृजेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक पत्र लिखा है. उन्होंने हवाई सेवा से टाइगर रिजर्व को होने वाले खतरे का हवाला देते हुए इस सेवा रोकने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला, वन्य प्राणियों को होगा नुकसान

पर्यावरण विद् और पूर्व पायलट कैप्टन बृजेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा, '' समय की तात्कालिकता और आवश्यकता को देखते हुए मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के IA 20650 के फैसले के बारे में सूचित करने के लिए लिख रहा हूं, जो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ बाघ अभयारण्यों के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र व बफर क्षेत्रों के अंदर संचालन के लिए पीएम हेलीकॉप्टर सेवा के तहत हेलीकॉप्टर संचालन को प्रभावित करता है.'' उन्होंने आगे लिखा, ''हेलीपैड का स्थान बाघ अभयारण्यों की मुख्य क्षेत्र सीमा 200 मीटर के काफी नजदीक है और बाघ अभयारण्य के साइलेन्स ज़ोनकी वैधानिक आवश्यकता (decibel limits) का उल्लंघन करेगा.''

पर्यवारण विद् व पूर्व कैप्टन बृजेश भारद्वाज से खास बातचीत (Etv Bharat)

1 हजार फीट ऊपर से विमान उड़ाने का नियम

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आगे कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार, प्रत्येक विमान को टाइगर रिजर्व के हवाई क्षेत्र के ऊपर से 1000 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरनी होगी (हेलीकॉप्टर भी एक प्रकार का विमान है, संदर्भ-DGCA). टाइगर रिजर्व के अंदर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इस निर्णय का उल्लंघन होगी. हालांकि, माननीय एनजीटी की मुख्य पीठ, नई दिल्ली ने WII देहरादून की रिपोर्ट के आधार पर उत्तरांचल में 2000 फीट की ऊंचाई निर्धारित की थी.

PM SHRI HELICOPTER SEWA NEGATIVE EFFECTS
विमानों की आवाज से प्रभावित होंगे टाइगर व अन्य वन्य जीव (Getty Images)

इस प्रकार हेलीकॉप्टरों द्वारा कोर जोन के सामने उतरकर या ऊपर से उड़ान भरकर शांत क्षेत्र में निर्धारित डेसिबल सीमा का उल्लंघन होगा. एक ओर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ESZ सहित संपूर्ण टाइगर रिज़र्व को साइलेंस जोन घोषित करने का आदेश दिया है, और दूसरी ओर टाइगर रिजर्व के ESZ के अंदर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का प्रस्ताव दिया जा रहा है, ये दोनों विरोधाभासी हैं.

टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य के बाहर की जाएं हवाई सेवा

पूर्व पायलट कैप्टन बृजेश भारद्वाज ने सुझाव दिया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है हेली सेवा अच्छा प्रयास है लेकिन टाइगर रिजर्व के नियमों का उल्लंघन ना हो इसलिए से बाहर संचालित किया जाना चाहिए, जहां तक वाइल्डलाइफ के शौकीन टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से पहुंच भी सकते हैं और आसानी से जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें- बांधवगढ़ में बैठे-बैठे फिर एक बाघ की मौत, वन विभाग की उड़ी नींद

पचमढ़ी में NGT ने लगाई है रोक

उन्होंने बताया कि पचमढ़ी में भी एक पुरानी हवाई पट्टी थी जिसे व्यापारिक दृष्टि से विस्तारित किया जा रहा था. उसकी खुदाई कर वहां लगे पेड़ और पौधों को काट दिया गया था जिसकी याचिका उन्होंने एनजीटी में दायर की थी. एनजीटी में मामला चलने के बाद ऐसी कोई भी कमर्शिय गतिविधियां रोकते हुए विस्तारीकरण पर भी लोक लगा दी गई. ठीक उसी तरह हेलीकाप्टर सेवा भी कमर्शियल है, इसलिए इस पर भी रोक लगाने सरकार से मांग की गई है.

TAGGED:

TIGER RESERVE HELICOPTER SERVICE
MADHYA PRADESH NEWS HINDI
CHHINDWARA PM SHRI HELICOPTER SEWA
WILD LIFE MADHYA PRADESH
HELICOPTERS OVER TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्नेक बाइट रोकने के लिए 10वीं के छात्रों ने बनाई जादुई छड़ी, कांप जाएगी धरती, दूर भागेंगे जीव

महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ काल भैरव मंदिर उज्जैन में मारपीट, सुरक्षाकर्मियों पर आरोप

रामपुर घाटी में चीते का खूनी खेल!, घर में घुसकर 16 भेड़-बकरियों के बच्चों का किया शिकार

कार एक्सीडेंट के बाद पीछा करते घर पहुंचे बदमाश, 20 लोगों के साथ किया हमला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.