हार्ट अटैक आने पर CPR कैसे दें, इस विधि से कैसे वापस आती हैं सांसें? वर्कशॉप में दिया डेमो

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष डॉ.अल्पना शुक्ला ने बताया "सीपीआर जीवनरक्षक तकनीक है. इसका उपयोग इमरजेंसी परिस्थितियों में किया जाता है. जब किसी की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है तो सीपीआर तकनीक का इस्तेमाल बहुत करिश्मे वाली साबित होती है. कुछ मामलों में मुंह से मुंह के ज़रिए सांस लेना शामिल होता है ताकि मेडकिल सुविधा मिलने तक शरीर में ऑक्सीजन का संचार बना रहे. सीपीआर हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण रक्त संचार को बनाए रखने में सहायता करता है, जो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं."

छिंदवाड़ा: अचानक बेहोशी आने, हार्ट अटैक के समय यदि कुछ ही सेकेंडों में सीपीआर जैसी जीवनरक्षक तकनीक का सहारा लिया जाये तो सांसें लौट सकती हैं. जीवनरक्षक इस तकनीक को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सीपीआर को लेकर छिंदवाड़ा जिले में 5 दिन तक वर्कशॉप का आयोजन किया गया. इसमें डॉक्टर्स ने लोगों को बताया कि सीपीआर कैसे दी जाती है. इसका कितना महत्व है.

सीपीआर तकनीक को कोई भी व्यक्ति कर सकता है. कॉर्डियक अरेस्ट के दौरान, हृदय रक्त पंप करना बंद कर देता है और व्यक्ति कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है. ऑक्सीजन की कमी के 4 से 6 मिनट के भीतर मस्तिष्क को क्षति हो सकती है. अगर व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मिलती है तो मौत हो सकती है. डॉ. सुधीर शुक्ला ने कॉलेजों में ट्रेनिंग के दौरान बताया "सीपीआर में हॉर्ट में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए छाती को मैन्युअल रूप से पंपिंग कराई जाती है."

मुंह से मुंह में ऑक्सीजन भी दी जाती है

कुछ मामलों में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मुंह से सांसें देते हैं. सीपीआर के तहत छाती पर दबाव डालना पड़ता है. प्रति मिनट लगभग 100-120 बार छाती पर दबाव डाला जाता है. यह क्रिया मस्तिष्क और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड सर्कुलेशन करने में मदद करती है. हॉर्ट अटैक के दौरान ब्लड सरकुलेशन को बनाए रखने के लिए गहरा और लगातार दबाव डालना आवश्यक है. कुछ सीपीपीआर तकनीकों में खासतौर पर शिशुओं और बच्चों के लिए सांस का भी इस्तेमाल किया जाता है.

मेडिकल सुविधा मिलने से पहले कारगर उपाय

बचावकर्ता पीड़ित के मुंह और नाक पर अपना मुंह रखता है और शरीर को ऑक्सीजन देने में मदद करने के लिए सांसें देता है. हालांकि, कई मामलों में केवल छाती को दबाना ही काफी होता है. बचावकर्ता केवल हाथों से सीपीआर कर सकता है. इस प्रकार की टेक्निक से मेडिकल सुविधा उपलब्ध होने से पहले तक जान बचाई जा सकती है. ज्यादा से ज्यादा इस तकनीक की जानकारी लोगों को हो, इसलिए सीपीआर जागरूकता सप्ताह चलाया गया.