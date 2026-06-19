ETV Bharat / state

3 महीने से मुफ्त काम करा रही एजेंसी, आंदोलन करने उतरे कर्मचारी तो एक्शन में आए कलेक्टर

हजारों घर में जलेंगे चूल्हे, 3 महीने से सैलरी नहीं देने वाली एजेंसी को कलेक्टर ने देर रात बुलाकर लगाई फटकार, अब मिलेगा वेतन.

health department employees protest
3 महीने से मुफ्त में काम करा रही थी एजेंसी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन आउटसोर्स एजेंसी वेतन नहीं दे रही थी. आखिरकार कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ा. इसके बाद अब कलेक्टर ने संबंधित एजेंसियों को आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन देने के लिए निर्देशित किया है.

3 महीने से नहीं मिला था वेतन, सीएमएचओ कार्यालय का घेराव
जिले में हजारों आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं. पिछले 3 महीने से आउटसोर्स एजेंसी ने वेतन नहीं दिया था. परेशान होकर कर्मचारियों ने चार दिन पहले सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद सांसद बंटी विवेक साहू की कार्यालय में भी जाकर चर्चा की थी. सांसद ने इस मामले में कलेक्टर से बातचीत के बाद सैलरी दिलाने के लिए कहा था.

कलेक्टर ने रात में ली सीएमएचओ की बैठक दिए निर्देश (ETV Bharat)

कलेक्टर ने रात में ली सीएमएचओ की बैठक दिए निर्देश
मामला माने के बाद कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कलेक्टर कार्यालय में रात करीब 8:00 बजे बैठक ली. सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोन्नाने ने बताया कि, ''आउटसोर्स कर्मचारी जो की हाउसकीपिंग गार्ड मल्टी टास्क वर्क करते हैं उन्हें वेतन देने की जिम्मेदारी उस एजेंसी की है जिसने इसका टेंडर लिया है. सरकार के पास पर्याप्त बजट है और वह एजेंसी को समय-समय पर देती भी है. जिन एजेंसियों ने ऐसी लापरवाही की है उन्हें नोटिस जारी किया गया है और कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश दिए हैं.

chhindwara collector orders agency
एजेंसी को कलेक्टर ने देर रात बुलाकर लगाई फटकार (ETV Bharat)

सैलेरी की एजेंसी कर रही चोरी, एरियर सहित मिले पैसा
असंगठित कामगार संघ के नेता वासुदेव शर्मा ने बताया कि, ''अप्रैल 2024 में वेतन बढ़ोतरी हुई थी जिसका फायदा अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है. जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एरियर सहित भुगतान करने के निर्देश जारी हो चुके हैं. इसके साथ ही समय पर किसी भी कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ईएसआईसी की भी व्यवस्था नहीं की गई है. इन सभी बातों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग है कि आउटसोर्स कंपनी वेतन बैंक अकाउंट में ना देकर नकद देती है जबकि उनके अकाउंट में हर महीने की 7 तारीख को वेतन आना चाहिए.''

कैसे काम करता है आउटसोर्स सिस्टम
स्वास्थ्य विभाग में हाउसकीपिंग सुरक्षा गार्ड मल्टीटास्क कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कामों को करने के लिए टेंडर के जरिए किसी भी एजेंसी को काम देती है. एजेंसी विभाग के मापदंड के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करती है. जिनका वेतन भी शासकीय नियम अनुसार निर्धारित होता है. वेंडर या आउटसोर्स एजेंसी को कर्मचारियों को के लिए भुगतान करते हैं और आउटसोर्स कंपनी कर्मचारियों को वेतन वितरित करती है.

TAGGED:

CHHINDWARA COLLECTOR ORDERS AGENCY
EMPLOYEES 3 MONTHS PENDING SALARY
MP OUTSOURCE EMPLOYEES SALARY ISSUE
MP EMPLOYEES SALARY DELAY
HEALTH DEPARTMENT EMPLOYEES PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.