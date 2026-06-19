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3 महीने से मुफ्त काम करा रही एजेंसी, आंदोलन करने उतरे कर्मचारी तो एक्शन में आए कलेक्टर

3 महीने से नहीं मिला था वेतन, सीएमएचओ कार्यालय का घेराव जिले में हजारों आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं. पिछले 3 महीने से आउटसोर्स एजेंसी ने वेतन नहीं दिया था. परेशान होकर कर्मचारियों ने चार दिन पहले सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद सांसद बंटी विवेक साहू की कार्यालय में भी जाकर चर्चा की थी. सांसद ने इस मामले में कलेक्टर से बातचीत के बाद सैलरी दिलाने के लिए कहा था.

छिंदवाड़ा: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन आउटसोर्स एजेंसी वेतन नहीं दे रही थी. आखिरकार कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ा. इसके बाद अब कलेक्टर ने संबंधित एजेंसियों को आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन देने के लिए निर्देशित किया है.

कलेक्टर ने रात में ली सीएमएचओ की बैठक दिए निर्देश

मामला माने के बाद कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कलेक्टर कार्यालय में रात करीब 8:00 बजे बैठक ली. सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोन्नाने ने बताया कि, ''आउटसोर्स कर्मचारी जो की हाउसकीपिंग गार्ड मल्टी टास्क वर्क करते हैं उन्हें वेतन देने की जिम्मेदारी उस एजेंसी की है जिसने इसका टेंडर लिया है. सरकार के पास पर्याप्त बजट है और वह एजेंसी को समय-समय पर देती भी है. जिन एजेंसियों ने ऐसी लापरवाही की है उन्हें नोटिस जारी किया गया है और कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश दिए हैं.

एजेंसी को कलेक्टर ने देर रात बुलाकर लगाई फटकार (ETV Bharat)

सैलेरी की एजेंसी कर रही चोरी, एरियर सहित मिले पैसा

असंगठित कामगार संघ के नेता वासुदेव शर्मा ने बताया कि, ''अप्रैल 2024 में वेतन बढ़ोतरी हुई थी जिसका फायदा अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है. जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एरियर सहित भुगतान करने के निर्देश जारी हो चुके हैं. इसके साथ ही समय पर किसी भी कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ईएसआईसी की भी व्यवस्था नहीं की गई है. इन सभी बातों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। कर्मचारियों की मांग है कि आउटसोर्स कंपनी वेतन बैंक अकाउंट में ना देकर नकद देती है जबकि उनके अकाउंट में हर महीने की 7 तारीख को वेतन आना चाहिए.''

कैसे काम करता है आउटसोर्स सिस्टम

स्वास्थ्य विभाग में हाउसकीपिंग सुरक्षा गार्ड मल्टीटास्क कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कामों को करने के लिए टेंडर के जरिए किसी भी एजेंसी को काम देती है. एजेंसी विभाग के मापदंड के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करती है. जिनका वेतन भी शासकीय नियम अनुसार निर्धारित होता है. वेंडर या आउटसोर्स एजेंसी को कर्मचारियों को के लिए भुगतान करते हैं और आउटसोर्स कंपनी कर्मचारियों को वेतन वितरित करती है.