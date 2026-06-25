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गुरुजी का इंतजार! 13 स्कूलों में नहीं है एक भी परमानेंट टीचर, खेलकर वापस आ जाते हैं बच्चे

कोहपानी के ग्रामीण प्रीतम सिंह ने बताया कि, ''लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. कई स्कूलों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को दिया गया है, जिससे वे सभी विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते और शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है.''

बिना टीचर के स्कूल, कैसे पढ़ेगा इंडिया हर्रई विकासखंड के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है. यहां के 13 सरकारी स्कूलों में एक भी नियमित सरकारी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिसके कारण स्कूल भगवान भरोसे संचालित हो रहे हैं. जबकि कुछ शून्य-शिक्षकीय स्कूल बंद पड़े हैं. इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ रहा है.

छिंदवाड़ा: आदिवासी इलाकों के इन गांव में स्कूल बिल्डिंग भी है. स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे भी तैयार हैं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके. लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं हैं. यह मामला है हर्रई विकासखंड के गांवों का. जहां पर 13 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी परमानेंट शिक्षक नहीं है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की शिक्षा व्यवस्था कैसे काम कर रही है और इन बच्चों के सपनों पर कैसे पानी फेर जा रहा है.

अतिथि शिक्षक और 1 टीचर के पास 2 स्कूलों की जिम्मेदारी

जिन स्कूलों में परमानेंट टीचर की नियुक्ति नहीं है. वहां पर अतिथि शिक्षक के भरोसे पढ़ाई होती है. बाकी सरकारी काम का संभालने के लिए एक टीचर को 2 से 3 स्कूलों का प्रभार दिया गया है. ऐसे में सभी स्कूलों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से मांग की है कि रिक्त पदों पर तत्काल नियमित शिक्षकों की पदस्थापना की जाए, ताकि बंद पड़े स्कूलों का संचालन शुरू हो सके और विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा मिल सके.

स्कूल से खेलकर वापस लौटते हैं बच्चे (ETV Bharat)

स्कूल से खेलकर वापस लौटते हैं बच्चे

हर्रई के समाज सेवी दुर्गेश चौकसे ने बताया कि, ''आदिवासी अंचल में सरकार और जनप्रतिनिधि विकास की बड़ी बातें करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकलती है. ज्यादातर आदिवासी इलाकों के स्कूलों के ऐसे हालात हैं जहां पर स्कूल तो है लेकिन शिक्षक नहीं हैं. जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाते हैं और खेल कर खाली हाथ वापस आ जाते हैं. यहां के लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वह निजी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई करवा सकें. इसलिए बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है.''

स्कूल आते हैं लेकिन खेलकर लौट जाते हैं बच्चे (ETV Bharat)

स्कूलों में पोस्टिंग लेकिन नौकरी और कहीं

कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर टीचर की पोस्टिंग है. सैलरी भी वहीं से निकलती है लेकिन वे नौकरी किसी दूसरी जगह पर करते हैं. सरकारी दफ्तर में एक और व्यवस्था ऐसी है जिसे अटैचमेंट कहा जाता है. इसमें विभाग का मुखिया जरूरत के हिसाब से कर्मचारी या टीचरों को दूसरी जगह अटैच कर देते हैं लेकिन उनकी मूल पद स्थापना उसी जगह होती है जहां पर वे नियुक्त होते हैं.

ऐसे करीब 40 टीचर हैं जिनकी पद स्थापना ग्रामीण स्कूलों में है. लेकिन वे शहर के स्कूलों में अटैच है या फिर दफ्तर में सेवाएं दे रहे हैं. जिसकी वजह से सरकार वहां दूसरी नियुक्ति भी नहीं कर पाती है. क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में इन स्कूलों में टीचर की पोस्टिंग दिखाई देती है. जुन्नारदेव विकासखंड बीइओ ओपी जोशी खुद तामिया के साजकुही में प्रधान पाठक के पद पर हैं लेकिन उनका अटैचमेंट जुन्नारदेव विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में है.

शिक्षकों की कमी की जानकारी आलाकमान को भेजी

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पीएल मेश्राम ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''कुछ स्कूलों में शिक्षकों की पद स्थापना होना है. ऐसे स्कूलों में अतिथि शिक्षक और दूसरे शिक्षकों को अटैच किया गया है. हालांकि शिक्षकों की कमी की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है. जल्द ही शासन स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी. सभी स्कूलों को संचालित किया जा रहा है पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हो रही है.''