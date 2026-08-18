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मध्य प्रदेश का शहर जहां 15 दिन वाटर सप्लाई, सर्दी-गर्मी बाकी, आगे की राह सिर्फ सूखा

मानसून सीजन आधे से अधिक बीत जाने के बाद भी छिंदवाड़ा के जलस्रोत खाली. अभी से जलसंकट की आहट. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश का शहर जहां 15 दिन वाटर सप्लाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 2:38 PM IST

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छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा जिला अभी भी तर होने को तरस रहा है. मानसून सीजन आधे से ज्यादा बीत गया है, लेकिन 590 मिमी यानी औसत की आधी बारिश ही दर्ज हुई है. आधे से ज्यादा तालाब अभी भी सूखे हैं. छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के तालाब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. छिंदवाड़ा शहर में फिलहाल हालत ये है कि महीने में सिर्फ 15 दिन ही पानी की सप्लाई हो पा रही है. सही समय पर अगर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो आने वाले समय में पेयजल संकट घनघोर होने की आशंका है.

पीक मानसून में भी तालाब प्यासे

छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के कुल 147 मीडियम व छोटे तालाबों में से 96 जलाशयों के कंठ अब भी सूखे हैं. अब तक की बारिश में बमुश्किल कुल 51 तालाबों में पानी पहुंचा है. इनमें 10 में सौ फीसदी, 5 तालाबों में 75 फीसदी, 10 तालाबों में 50 प्रतिशत से ज्यादा और 26 जलाशयों में 25 फीसदी से ज्यादा पानी पहुंचा है. ऐसे में बाकी बचे सीजन में अच्छी बारिश की दरकार है. आगे अच्छी बारिश नहीं हुई तो इसका असर वर्तमान खरीफ सीजन के अलावा आने वाले रबी सीजन में साफतौर पर दिखाई पड़ेगा. पेयजल संकट भी विकराल हो सकता है.

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माचागोरा डैम भी खाली, पेयजल संकट की आहट (ETV BHARAT)

माचागोरा डैम भी खाली, पेयजल संकट की आहट

छिंदवाड़ा के सबसे बड़े बांध माचागोरा के हालात भी ठीक नहीं हैं. अब तक बांध में 61 प्रतिशत पानी भर पाया है, जो पिछली साल की तुलना में 20 प्रतिशत कम है. पिछले साल अब तक की स्थिति में डैम 82 फीसदी तक भर गया था. लेवल 623.82 मीटर तक पहुंच गया था. इस बार अब तक की बारिश में लेवल 620.83 मीटर तक पहुंच पाया है. छिंदवाडा और मोहखेड़ ब्लॉक के तालाबों की सबसे खराब स्थिति है. छिंदवाड़ा का थावरी डैम 27 फीसदी भरा है. यहां भी अब तक हुई बारिश का पानी डैम तक नहीं पहुंचा. चौरई ब्लॉक का सीताझिर और लोहारा डैम 100 फीसदी भर गए हैं. बाकी जलाशयों की स्थिति यहां भी ठीक नहीं है.

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बारिश को तरसा छिंदवाड़ा (ETV Bharat Info)

खरीफ की फसलें संकट में

खरीफ़ सीजन में जिले में 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में बोवनी हो चुकी है. 10 हजार हेक्टेयर से ज्यादा में सोयाबीन लगा है. खरीफ फसलों को बारिश की दरकार है. कम बारिश में सबसे ज्यादा रबी सीजन पर असर डालेगी. जिले में रबी सीजन में करीब 3 लाख हेक्टेयर में बोवनी होती है. बारिश नहीं हुई और डैम नहीं भरे तो सीधा असर रबी सीजन पर दिखाई पड़ेगा. जल संसाधन विभाग की कार्यपालन यंत्री कुमकुम कौरव पटेल ने बताया "जिले के 147 मीडियम व छोटे डैम की कुल स्टोरेज कैपेसिटी 260 मिलियन क्यूबिक मीटर है. अब तक हुई बारिश में कुल 67 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जलाशयों में इकट्ठा हो पाया है."

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पीक मानसून में भी तालाब प्यासे (ETV BHARAT)

सिंचाई के साथ प्यास बुझाने वाले बांधों की स्थिति

  • माचागोरा बांध में कुल लाइव स्टोरेज 421.26 एमसीएम है लेकिन के 195 एमसीएम पानी ही भर पाया है. इससे छिंदवाड़ा, सिवनी जिले की सवा लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती है. छिंदवाड़ा नगर निगम यहां से 7 एमसीएम पानी लेता है.
  • कन्हरगांव डैम में करीब 3 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के अलावा छिंदवाड़ा नगर निगम पेयजल के लिए 7.08 एमसीएम पानी लेता है. वर्तमान यहां लाइव स्टोरेज 0.97 एमसीएम है.
  • जुनेवानी तालाब पांढुर्ना शहर को 2.63 एमसीएम पानी सालभर में पेयजल के लिए देता है. अब तक की बारिश में जलाशय 73 फीसदी तक भर चुका है. जलाशय में 1.83 एमसीएम पानी.
  • कांगला जलाशय से दमुआ नगर में पेयजल सप्लाई. कुल 0.668 एमसीएम पानी स्टोरेज होता है, अब तक डैम 45 प्रतिशत ही भरा है. जिससे कुल 0.698 एमसीएम पानी.
  • अमरवाड़ा में जलापूर्ति करने वाले तबा में 17 प्रतिशत, हरभटा में 40 प्रतिशत और सकरवाड़ा में 62 फीसदी पानी.
  • हर्रई जलाशय 100 प्रतिशत भरा. यहां से पीने के लिए 0.80 एमसीएम पानी लिया जाता है, कुल स्टोरेज 1.74 एमसीएम.
  • सिंचाई के अलावा सारोठ डैम से 31 गांवों में पेयजल सप्लाई, 1.375 एमसीएम पानी लिया जाता है. जलस्तर अभी भी कम है. कुल स्टोरेज क्षमता 5.66 एमसीएम.

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