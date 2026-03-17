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छिंदवाड़ा में खतरे की घंटी, मार्च में ही कई क्षेत्रों का पानी 35 मीटर से नीचे, गर्मी में तरसा देगा पानी

छिंदवाड़ा के कई क्षेत्रों में लगातार गिर रहा भू जलस्तर, जैसे पाताल में पहुंचा पानी, गर्मी में कैसी कटेगी जिंदगानी?

WATER PROBLEM CHHINDWARA
7 ब्लॉक में 35 मीटर से नीचे पहुंचा पानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 8:00 AM IST

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Updated : March 17, 2026 at 8:07 AM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट : महेंद्र राय

छिन्दवाड़ा : गर्मी का सीजन अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कि छिंदवाड़ा में ग्राउंड वॉटर लेवल के डरावने आंकड़े सामने आने लगे हैं. पिछले साल की तुलना में यहां कई क्षेत्रों में 30-35 मीटर तक जल स्तर नीचे जा चुका है जबकि अभी गर्मी के 3 महीने बाकी हैं. जिले में आने वाले जल संकट की समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए हैं लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

GROUND WATER LEVEL STATS CHHINDWARA 2026
मार्च तक बीते साल के मुकाबले ज्यादा गिरा जल स्तर (Etv Bharat)

मार्च में 35 मीटर नीचे पहुंचा पानी, क्या होंगे हालत?

जिले में भूजल स्तर पिछले साल के मुकाबले इस बार तेजी से नीचे गिरा है. साल 2025 में मार्च के महीने में जहां औसत 30 मीटर नीचे जल स्तर पहुंचा था, वहीं इस बार मार्च के शुरुआती दिनों में औसत जल स्तर 34.41 मीटर नीचे पहुंच गया है. हालातों को देखते हुए इस बार अप्रैल, मई माह में हालात ज्यादा गंभीर होंगे. छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में भूजल का स्तर साल-दर साल नीचे गिरता जा रहा है. मार्च 2025 में जहां दोनों जिलों का औसत भूजल स्तर 25.65 मीटर था, वहीं इस बार 34.41 मीटर नीचे पहुंच गया है.

Underground water level chhindwara blocks
कई क्षेत्रों में हैंडपंप सूखे (फाइल फोटो) (Etv Bharat)

पिछले वर्ष की तुलना में मई माह से भी गंभीर हालात मार्च में देखने मिल रहे हैं. पानी का दोहन बढ़ने और जल स्त्रोत के रिचार्ज नहीं होने से जिले में जल संकट के हालात निर्मित हो रहे हैं. हैंडपम्पों में काफी मशक्कत के बाद पानी निकल रहा है. बोर सूखने से पेयजल सप्लाई भी रुक-रुककर हो रही है.

Underground water crisis chhindwara
पीने के पानी के लिए करनी पड़ रही भारी मशक्कत (फाइल फोटो) (Etv Bharat)

7 ब्लॉक में 35 मीटर से नीचे पहुंचा पानी

मोहखेड़, पांढुर्णा, परासिया, तामिया, अमरवाड़ा, हरई और जामई ब्लॉक में भूजल स्तर 35 मीटर के नीचे पहुंच चुका है. मार्च के ये हाल हैं तो आने वाले महीनों में पानी पाताल में पहुंच जाएगा, इसी जल संकट की समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और संबंधित ग्राम पंचायत सहित नगर पालिका और नगर निगम को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं.

WATER PROBLEM CHHINDWARA
पानी की स्थिति को लेकर कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक (Etv Bharat)

कलेक्टर के निर्देश-अभी से पानी की सप्लाई की तैयारी करें

गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में नगर निगम व जिले के सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई. बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सी.पी. राय सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

Collector on chhindwara ground water leve situation
कलेक्टर के निर्देश-अभी से पानी की सप्लाई की तैयारी करें (Etv Bharat)

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कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा, '' जिन नगरीय निकायों में वर्तमान में पानी की कमी की समस्या है या आगामी महीनों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, वे अभी से आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें. पेयजल आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए जल स्रोतों, पाइपलाइन व्यवस्था व टैंकरों की उपलब्धता का पूर्व आंकलन कर आवश्यक प्रबंध कर लिए जाएं.''

Last Updated : March 17, 2026 at 8:07 AM IST

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