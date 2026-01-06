ETV Bharat / state

करियर के लिए छोड़ा सपना, सरकारी टीचर बन मीनाक्षी ने टेबल टेनिस में गाड़ा झंडा

छिंदवाड़ा की सरकारी टीचर मीनाक्षी श्रीवास का ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में चयन, टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व.

CHHINDWARA LADY SELECT TABLE TENNIS
करियर के लिए छोड़ना पड़ा था टेबल टेनिस (ETV Bharat)
January 6, 2026

छिंदवाड़ा: "टेबल टेनिस की जर्नी बचपन से शुरू हो गई थी. मैं स्कूल के दौरान अच्छा टेबल टेनिस खेलती थी, लेकिन पढ़ाई और करियर के प्रेशर के चलते मुझे खेल का शौक छोड़ना पड़ा गया था." सोमवार को मीनाक्षी श्रीवास ने अपने टेबल टेनिस के सफर को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत की. उनका 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाली ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में चयन हो गया है. उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ 3 और 4 जनवरी को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में ट्रायल दिया था.

नेशनल में मीनाक्षी श्रीवास का चयन

छिंदवाड़ा के शासकीय हाई स्कूल मालनवाड़ा में पदस्थ विज्ञान विषय की शिक्षिका मीनाक्षी श्रीवास ने ट्रायल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट भी हुई हैं. उनका चयन लगातार चौथी बार प्रथम वरीयता में हुआ है. मीनाक्षी चंडीगढ़ में महिला टीम की कप्तान के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी. वे जबलपुर संभाग की एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, जो टेबल टेनिस सिविल सर्विस में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई हैं.

मीनाक्षी श्रीवास का सिविल सर्विस टेबल टेनिस चैंपियनशिप में चयन (ETV Bharat)

करियर के लिए छोड़ना पड़ा था खेल

मीनाक्षी श्रीवास ने बताया, "मुझे बचपन से टेबल टेनिस खेलने का शौक था. खेल के साथ मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी. 12वीं तक मैंने स्कूल लेवल तक टेबल टेनिस खेला, लेकिन फैमिली के दबाव के चलते खेल को छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गईं पर टेबल टेनिस के लिए प्यार कम नहीं हुआ. कुछ दिनों में बालाघाट में टीचर की सरकारी नौकरी लग गई. इसके बाद जब छिंदवाड़ा तबादला हुआ तो अचानक एक दिन अखबार में टेबल टेनिस के टूर्नामेंट की खबर देखी और फिर से खेल के लिए पुराना प्यार उमड़ आया."

CIVIL SERVICE TABLE TENNIS
बचपन के सपना को किया पूरा (ETV Bharat)

विज्ञापन से बदला मेरी जिंदगी का सफर

वे कहती हैं कि "इस टेबल टेनिस टूर्नामेंट का विज्ञापन मेरे जीवन में बदलाव की वजह बन गया. इसके बाद मैंने फिर से अपना सफर शुरू किया. मुझे लगा कि छिंदवाड़ा में भी मैं टेबल टेनिस खेल सकती हूं. इसके बाद मैंने छिंदवाड़ा के ग्राउंड में टेबल टेनिस खेलना शुरू किया. उसके बाद लगातार खिलाड़ियों और अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही हूं. आज मध्य प्रदेश की तरफ से नेशनल स्तर पर खेलने का मौका भर नहीं मिला है, बल्कि मध्य प्रदेश की कप्तानी भी कर रही हूं. ये प्रतियोगिता चंडीगढ़ में 12 से 15 जनवरी तक आयोजित होगी."

CHHINDWARA LADY SELECT TABLE TENNIS
सरकारी टीचर बन मीनाक्षी ने टेबल टेनिस में गाड़े झंडे (ETV Bharat)

जबलपुर संभाग से एकमात्र खिलाड़ी का हुआ चयन

मीनाक्षी श्रीवास ने बताया कि "सिविल सर्विस टेबल टेनिस प्रतियोगिता शासकीय कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाती है. इसमें सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं. अलग-अलग खेलों में रुचि रखने वालों के लिए कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं होती है. सिविल सर्विस टेबल टेनिस में जबलपुर संभाग से एकमात्र खिलाड़ी के रूप में मेरा चयन हुआ है."

