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सरकार के एक फैसले से बुझने लगी 2000 घरों के चूल्हों की आग, बांस कारीगरों का दर्द

छिंदवाड़ा में बांंस कलाकारों पर रोजी-रोटी संकट, घर की सुंदरता बढ़ाने करनी पड़ेगी मशक्कत, सरकार से बांस दिलाने की मांग, महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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छिंदवाड़ा में बांंस कलाकारों पर रोजी-रोटी संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 9:27 AM IST

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Updated : June 6, 2026 at 9:56 AM IST

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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के करीब 2000 परिवार बांस के आइटम और सजावटी सामान बनाकर जिंदगी काट रहे थे. लेकिन अचानक एक फैसले ने इतने परिवारों की जिंदगी में हलचल मचा दी है. हम बात कर रहे हैं वंशकार समाज की, जिसमें उनका पूरा परिवार बांस के घरेलू उपयोग के समान बनाने के साथ ही सजावटी सामान बनाकर रोजी-रोटी कमाता था. लेकिन रियायती दामों पर उनको छिंदवाड़ा डिपो से बांस मिलना बंद हो गया है.

साल भर में मिलते थे 1500 बांस, अचानक मिलना बंद
वंशकार समाज के जिला अध्यक्ष संजू वंशकार बताते हैं कि, "जलेभर में करीब 2000 परिवार हैं जो बांस के सामान बनाकर ही किसी तरह से जिंदगी काट रहे हैं. पहले वन विभाग के द्वारा 1 साल में 1500 बांस व्यापार के लिए मिलते थे. यह उनके लिए पर्याप्त होते थे. लेकिन अचानक वन विभाग के द्वारा दामों पर बस मिलना बंद हो गया है, जिसकी वजह से 2000 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. इसके लिए उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर समस्या को सुलझाने का निवेदन भी किया है."

कला के साथ-साथ रोजगार भी हो गया चौपट (ETV Bharat)

कला के साथ-साथ रोजगार भी हो गया चौपट
65 सालों से बस के सुंदर-सुंदर आइटम बनाने वाले गौतम अमनेक बताते हैं कि, ''वंशकार समाज का पुश्तैनी व्यापार बांस के समान बनाने का है. उनके समाज में बच्चा पैदा होते ही बांस से कलाकारी करना सीख जाता है, यह कला का भी एक माध्यम है. इसके साथ ही उनकी रोजी-रोटी का भी साधन है. इसके अलावा उनका समाज और किसी काम आगे नहीं बढ़ पाता है. लेकिन सरकार के फैसले से कला के साथ-साथ रोजी-रोटी का कभी संकट खड़ा हो रहा है जिसकी वजह से समाज में बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ रही है.''

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बांंस से सुंदर कारीगरी करते हैं कारीगर (ETV Bharat)

नीलामी में बांस खरीदना हमारे बस में नहीं होता है क्योंकि उसमें बड़े-बड़े व्यापारी बोली लगाते हैं और फिर हमें बाजार से महंगा बांस खरीदना पड़ता है. जिसका फिर हमें सही दाम भी नहीं मिल पाता है. क्योंकि बाजार में ज्यादातर प्लास्टिक से बने आइटमों की डिमांड हो गई है यह भी हमारे लिए दिक्कत हो रही है.''

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साल भर में मिलते थे 1500 बांस, अचानक मिलना बंद (ETV Bharat)
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कारीगरों ने की सरकार से बांस दिलाने की मांग (ETV Bharat)

कैसे होती बांस की क्वालिटी से जिससे बनते हैं सुंदर आइटम
बुजुर्ग गौतम अमनेक ईटीवी भारत को बताते हैं कि, ''मध्य प्रदेश में बांस भारी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का होता है लेकिन वन विभाग उसे बड़े ठेकेदारों को नीलामी में बेचता है और वंशकार समाज को जो बांस उपयोग करने के लिए दिया जाता है वह थर्ड क्वालिटी का होता है जिसे 9-12-4-60 कहा जाता है जो बहुत कम उपयोग में आता है. जबकि अच्छे आइटम बनाने के लिए बेहतर क्वालिटी का बांस 15 से 20 ,7 से 21 ग्रेड का होता है जो हमें नहीं मिल पाता है. बांस का उपयोग कई तरीके से किया जाता है लेकिन सुंदर आइटम और घरेलू उपयोग के समान बनाने के लिए सिर्फ वंशकार समाज पुश्तैनी रूप से उपयोग करता है लेकिन अब उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं की जा रही है.''

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बांस से बनते हैं सुंदर आइटम (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा में उत्पादन कम इसलिए बालाघाट से होगी पूर्ति
छिंदवाड़ा सीसीएफ से इस मामले में ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया. हालांकि यह जरूर बताया कि छिंदवाड़ा में उत्पादन कम हुआ है इसलिए बालाघाट डिपो से वंशकार समाज को बांस देने की व्यवस्था बनाई गई है और ज्यादा जानकारी के लिए वह संबंधित डीएफओ से बातचीत करेंगे और फिर सारी हकीकत बता पाएंगे. समाज के संजू वंशकार का कहना है कि हमने कलेक्टर कार्यालय सहित वन विभाग के अधिकारियों को लिखित में बाँस देने की मांग की है.''

Last Updated : June 6, 2026 at 9:56 AM IST

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