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जहर से तो बच गया लेकिन सरकारी अमले ने नैतिक को डस लिया, अजब एमपी का गजब कारनामा

छिंदवाड़ा में सरकारी कागजों की गजब कलाकारी, जिंदा बच्चे को मार घर पर पहुंचे वेरीफिकेशन कराने, परिवार के पैरों के नीचे खिसकी जमीन.

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अजब एमपी का गजब कारनामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:32 PM IST

4 Min Read
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छिंदवाड़ा: 14 साल का नैतिक जहरीले जंतु के काटने से तो बच गया, लेकिन सरकारी अमले के दंश से वह नहीं बच पाया और सरकारी कागजों में उसकी मौत हो गई. अजब एमपी का गजब मामला छिंदवाड़ा के कचराम गांव का है. जहां पर अप्रैल में खेत में खेल रहे नैतिक को लगा कि उसे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया है. इसके बाद उसे छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के बाद नैतिक ठीक होकर अपने घर चला गया, लेकिन 3 महीने बाद अचानक घर में उसके मौत की चिट्ठी आ पहुंची. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

अस्पताल में ठीक होकर घर पहुंचा नैतिक, सरकारी रिकार्ड में हुई मौत

कचराम गांव में 9वीं क्लास में पढ़ने वाला 14 साल का नैतिक घर पीछे ही खेत में खेल रहा था. अचानक उसे किसी जन्तु ने काट लिया. उसे लगा कि सांप ने काटा होगा. नैतिक को परिजनों ने तुंरत परासिया के सिविल अस्पताल इलाज के पहुंचाया, प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. जहां पर दो दिनों तक उसे एडमिट कर जहरीले सांप के काटने से बचाव का इलाज किया गया.

बच्चे के पिता का बयान (ETV Bharat)

नैतिक ठीक होकर अपने घर चला गया और फिर से घर खुशियां लौट आई, लेकिन अचानक 3 महीने के बाद उनके घर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुरी खबर लेकर पहुंची कि तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है. यह सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका बेटा तो उनकी आंखों के सामने था. दरअसल, मामला सरकारी कागजों में गड़बड़ी का था.

चुहिया ने काटा सांप के जहर का इलाज, अब कागजों में मारा

नैतिक के पिता हुकुमचंद पवार कहते हैं कि "तुरंत सबको लगा कि इस सांप ने काटा होगा, आनन-फानन में हम अस्पताल लेकर गए. कुछ लोगों ने कचरे के ढेर में सांप को ढूंढा तो पता लगा कि सांप नहीं चुहिया थी. हमने जिला अस्पताल में कहा कि प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन सांप के जहर का इलाज करते रहा और बच्चे को एंटी वेनम ट्रीटमेंट दिया गया, जो बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकता था.

जबकि चुहिया काटने पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन और इलाज करना चाहिए था. इतना सब करने के बाद सरकारी तंत्र की लापरवाही की हद तो तब हो गई, जब उनके जिंदा बेटे को मरा हुआ घोषित कर दिया गया. इतना ही नहीं हमने 22 अप्रैल को बच्चे को एडमिट किया था. अस्पताल प्रबंधन ने 10 अप्रैल बताया है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेरिफिकेशन के लिए पहुंची तब हुआ खुलासा

मामले का खुलासा तब हुआ जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुकुमचंद पवार के घर वेरिफिकेशन के लिए पहुंची. उन्होंने बताया कि आपके बेटे की मौत सांप काटने से हो चुकी है. सरकारी मुआवजा और अन्य प्रक्रियाएं करने के लिए पीड़ितों के घर से दस्तावेज कराए जाते हैं. छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से सिविल अस्पताल परासिया की जानकारी भेजी गई और परासिया से संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम को भेजने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से वेरिफिकेशन कराया जाता है.

CHHINDWARA LIVING CHILD DEAD PAPER
सरकारी रिकॉर्ड (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह आवेदन लिखवाया गया है कि मेरा बेटा जिंदा है. उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है. इसका नाम मरे हुए लोगों की लिस्ट से हटा दिया जाए." छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हर्षवर्धन कुढ़ापे का कहना है कि "इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है. अगर ऐसा हुआ है तो यह लापरवाही है, मैं इसे देखकर ही कुछ कह पाऊंगा."

सिवनी में मुआवजा राशि को लेकर हुआ था करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार

सर्पदंश से मौत होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार 4 लाख की मुआवजा राशि मृतक के परिजनों को देती है. इसमें सिवनी जिले में करीब 11 करोड़ रुपए का एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था. जहां पर एक ही व्यक्ति को कई बार सांप काटने के मामले दर्शाए गए थे और सरकारी मुआवजा निकाल लिया गया था. इसमें कई अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई थी.

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