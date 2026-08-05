ETV Bharat / state

ट्रांसफर करा मौज कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर चलेगा डंडा, तैयार हुआ एक्शन प्लान

मध्य प्रदेश में जुगाड़ से अटैचमेंट लेकर मौज कर रहे गुरुजियों की अब खैर नहीं, आदिवासियों की शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन. महेंद्रे राय की रिपोर्ट.

MP GOVT SCHOOL TEACHERS TRANSFER
जुगाड़बाजी से अटैचमेंट लेकर मौज काट रहे गुरुजियों की अब खैर नहीं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 11:30 AM IST

|

Updated : August 5, 2026 at 11:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : सरकारी नौकरी पाने के लिए जो लोग किसी भी क्षेत्र में नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं, वही लोग नौकरी लगने के बाद ग्रामीण इलाकों को छोड़ शहरी या सुकून वाली जगह के लिए जुगाड़बाजी कर लेते हैं. लेकिन जुगाड़ के दम पर शहरों के नजदीक स्कूलों में अटैचमेंट लेने वाले ऐसे कर्मचारियों पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है. दरअसल, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के हालातों के चलते स्थानीयल लोगों ने अटैचमेंट लेकर मौज कर रहे शिक्षकों की शिकायत की है.

गांव के स्कूल में पोस्टिंग, शहर में पढ़ा रहे शिक्षक

मंगलवार को छिंदवाड़ा से 150 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर जिले की बॉर्डर से लगे गांव चिलक के कुछ आदिवासी शिकायतों की लंबी लिस्ट लेकर जनजाति कार्य विभाग पहुंचे. आदिवासियों ने आकर जनजाति कार्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर नरोत्तम बरकड़े से शिकायत करते हुए बताया कि चिलक में सिर्फ एक शिक्षक की पोस्टिंग है. बाकी अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई की जा रही है. जो परमानेंट टीचर हैं उन्होंने अपना अटैचमेंट शहर के किनारे या शहर के स्कूलों में करवा लिया है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है.

शिकायत के बाद डिप्टी कमिश्नर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन (Etv Bharat)

परमानेंट टीचरों का ट्रांसफर रद्द हो, वापस बुलाया जाए

शिकायत में आगे कहा गया कि तीन अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, वह भी बच्चों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते और ना ही पढ़ पाते हैं. ऐसे में उनके बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है. परमानेंट टीचरों का अटैचमेंट खत्म कर मूल स्कूल में भेजा जाए जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो सके. गांव से आए एक बच्चे के पिता जियालाल मेनिया ने बताया, '' हमारे गांव में एक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति 2023 में हुई लेकिन अतिथि शिक्षक स्कूल ही नहीं गईं और उनकी तनख्वाह भी निकलती रही. इस मामले में भी जांच की जानी चाहिए.''

संभाग स्तर से जांच टीम नियुक्त

जनजातिय कार्य विभाग के डिप्टी कमिश्नर नरोत्तम बरकड़े ने कहा, '' चिलक सहित कई स्कूलों का मामला हमारे संज्ञान में आया है, जहां पर परमानेंट टीचर की नियुक्ति होने के बाद भी वहां से अटैचमेंट करवा लिया गया है. ऐसे मामलों को लेकर संभाग स्तर पर एक जांच टीम का गठन किया गया है, जो मौके पर पहुंचकर स्कूलों का निरीक्षण करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. इतना ही नहीं जनजातिय कार्य विभाग आयुक्त द्वारा अक्टूबर 2024 में एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें अटैचमेंट समाप्त कर मूल स्कूल में भेजने की निर्देश दिए गए थे, उस पत्र के अनुसार अटैचमेंट खत्म किया जाएगा.''

यह भी पढ़ें-

जुगाड़बाजी, ट्रांसफर और अटैचमेंट का खेल

ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, लेकिन जुगाड़ और रसूख के चलते कई शिक्षक शहर के स्कूलों में या शहर से लगे स्कूलों में अपना अटैचमेंट करवा लेते हैं. इन शिक्षकों का वेतन मुख्य स्कूल से ही निकाला जाता है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये दूसरी जगह काम करते दिखाई देते हैं. ऐसे में उन स्कूलों के बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है, जहां पर उनकी पोस्टिंग होती है. क्योंकि वहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है.

Last Updated : August 5, 2026 at 11:36 AM IST

TAGGED:

TRIBLE SCHOOL TEACHERS PROBLEM
MP GOVT SCHOOL TEACHERS ATTACHMENT
MADHYA PRADESH NEWS
MOHAN YADAV GOVT
MP GOVT SCHOOL TEACHERS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.