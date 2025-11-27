ETV Bharat / state

स्कूल के बाहर करते थे शराबखोरी, पुलिस की मुर्गा परेड ने निकाल दी सारी हेकड़ी

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां कुकड़ा जगत गांव में स्थित सरकारी स्कूल के बाहर शरारती तत्व शराब की बोतल फोड़कर फरार हो जाते थे. हर दिन सुबह स्कूल के बाहर शराब की बोतल, बिखरे हुए कांच और गंदगी का अंबार लगा होता था. जिसके बाद स्कूल टीचर ने देहात थाना पुलिस को मामले की शिकायत की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़कर ऐसी सजा दी कि उसकी चारों ओर चर्चा हो रही है.

कुकड़ा जगत गांव में स्थित सरकारी स्कूलों में रात के समय शरारती तत्व बैठकर शराब पीते और फिर उसी जगह शराब की बोतल तोड़कर फेंक देते थे, हर दिन जब सुबह स्कूल खुलता तो गंदगी देखकर शिक्षक और बच्चे परेशान हो जाते थे. अखिर में स्कूल टीचर ने इसकी शिकायत देहात थाना पुलिस से की. पुलिस ने जब स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो 2 शरारती तत्वों की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और फिर थाना परिसर में ही उनसे मुर्गा परेड कराकर न्यायालय में भेज दिया.

थाने में मुर्गा परेड कराकर न्यायालय भेज दिया गया

देहात थाना अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "दो आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी जो स्कूल के बाहर बैठकर रात में शराब पीते थे, उसके बाद वहां पर कांच की बोतल तोड़कर फेंक देते थे. दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. इसके बाद उन्हें थाना परिसर में मुर्गा परेड कराकर न्यायालय में भेजा गया. ताकि वे दोबारा ऐसी गलती ना कर सकें."

पुलिस का अपराधियों और असामाजिक तत्वों में डर बना रहे इसके लिए पुलिस लगातार अलग-अलग तरीके अपनाती है. छिंदवाड़ा पुलिस इससे पहले भी कई बार ऐसे आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि कोई भी अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.