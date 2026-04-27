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8 टीचरों ने साल भर पढ़ाया फिर भी 10 में से 9 बच्चे फेल, सवालों में मध्य प्रदेश की शिक्षा

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल का गजब का रिजल्ट, छिंदवाड़ा में 10 बच्चों को पढ़ाने को 8 टीचर, 10वीं में पास हुआ सिर्फ एक, छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA GOVT SCHOOL EXAM RESULT
सवालों में मध्य प्रदेश की शिक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:49 PM IST

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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 को 10वीं-12वीं बोर्ड का रिजल्ट आया. परीक्षा परिणाम आने के बाद बच्चों की सफलता, टॉपर और प्रतिशत को लेकर कई खबरें भी आईं, इन सब के बीच में मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्कूल भी रहा, जहां 10वीं क्लास में 10 छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल समेत 8 टीचरों स्कूल में थे. सभी ने सालभर खूब मेहनत की. अब गौर करने वाली बात यह है कि रिजल्ट में स्कूल में सिर्फ एक बच्चा दसवीं की कक्षा में पास हो पाया है.

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी स्कूल में इन शिक्षकों ने कितनी मेहनत की होगी. हालांकि शिक्षकों की माने तो उनकी ड्यूटी SIR में लगाई गई थी, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई.

10 बच्चों को 8 शिक्षकों ने साल भर पढ़ाया, सिर्फ एक हुआ पास

छिंदवाड़ा कलेक्टर दफ्तर के बगल में सरकारी जवाहर कन्या स्कूल संचालित होता है. इस स्कूल में दसवीं में 10 छात्र-छात्राएं पढ़ते थे. इन्हें पढ़ाने के लिए 6 सब्जेक्ट के अलग-अलग टीचर खुद प्रिंसिपल और एक लैब टेक्नीशियन तैनात रहे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हर कोई हैरान था, क्योंकि इन 10 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा पास हुआ और रिजल्ट 10 फीसदी आया. जो एक अकेला बच्चा पास हुआ है, वह भी सेकंड डिवीजन में आया है.

छिंदवाड़ा सरकारी स्कूल में 10 में से 9 बच्चे फेल (ETV Bharat)

SIR सर्वे ने बिगाड़ा रिजल्ट, प्रिंसिपल बोले-मैं बीमार था

जवाहर कन्या स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश भट्ट ने बताया की "जब स्कूल में बच्चों की तैयारी कराने का समय था. उस समय ही एसाईआर (Special Intensive Revision) सर्वे में सभी टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई थी. इसके बाद स्कूल में आकर शिक्षकों को पढ़ाई कराना था, लेकिन प्रेशर अधिक होने की वजह से टीचर स्कूल नहीं आए. लिहाजा पढ़ाई नहीं हो सकी. हमारे स्कूल में 10वीं क्लास का रिजल्ट मात्र 10 फीसदी आया है. मेरी खुद की ड्यूटी भी एसआईआर में लगी थी. इसी दौरान मैं बीमार भी हो गया और मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा. यह हमारे लिए अफसोस कि बात है कि हमारे स्कूल में दसवीं का रिजल्ट 10% आया है."

निजी स्कूल से अच्छे रहे सरकारी के रिजल्ट, कुछ ने किया निराश

जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि "जिले में निजी स्कूलों से अच्छा रिजल्ट सरकारी स्कूलों का रहा है. हालांकि कुछ स्कूलों का रिजल्ट उम्मीद से भी ज्यादा खराब रहा है. ऐसे स्कूलों ने निराश किया है. इन स्कूलों के शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है. हाईस्कूल स्तर पर सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 85.43 प्रतिशत रहा, जबकि निजी स्कूलों का परिणाम 70.43 प्रतिशत रहा.

CHHINDWARA SCHOOL PASS 1 STUDENT
शासकीय जवाहर कन्या हाई स्कूल (ETV Bharat)

हाईस्कूल परीक्षा में जिले के कुल 23,775 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिनमें से 18,770 विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं. जिससे जिले का कुल परीक्षा परिणाम 79.0 प्रतिशत दर्ज किया गया है. परीक्षा परिणामों इस साल भी छात्राओं ने छात्रों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है. हाईस्कूल परीक्षा में छात्राओं का पास प्रतिशत 83.5 रहा, जबकि छात्रों का परिणाम 73.8 प्रतिशत दर्ज किया गया."

रुक जाना नहीं योजना से मिलेगा दोबारा मौका

एमपी बोर्ड ने इस साल से सप्लीमेंट्री परीक्षा की व्यवस्था खत्म कर दी है. इसकी जगह अब दूसरा मौका दिया जा रहा है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर माना जा रहा है. इस नई व्यवस्था के तहत फेल हुए छात्र दोबारा परीक्षा दे सकेंगे. इसके अलावा जो छात्र पास हैं, वे भी अपने नंबर सुधारने के लिए शामिल हो सकते हैं. जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सेकेंड मैन एग्जाम 7 मई 2026 से शुरू होगा. छात्र ऑनलाइन या अपने स्कूल के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं.

इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की 'रुक जाना नहीं' योजना भी फेल हुए छात्रों के लिए बड़ा सहारा बनती है. ये योजना खासतौर पर उन छात्रों के लिए चलाई जाती है, जो 10वीं या 12वीं में फेल हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंच जाते हैं. इस योजना के तहत छात्र मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के जरिए उन सब्जेक्ट्स की दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. जिनमें वो फेल हुए हैं. खास बात यह है कि इसके लिए साल में एक से ज्यादा बार परीक्षा कराई जाती है, जिससे छात्रों को जल्दी दूसरा मौका मिल जाता है.

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