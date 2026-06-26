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छिंदवाड़ा में शक्कर के चक्कर में 35 हजार परिवार, घरों में सुबह की मिठास गायब

छिंदवाड़ा में गरीब परिवारों में सुबह की चाय बनना बंद. क्योंकि बीते 3 माह से सरकारी राशन दुकानों पर शक्कर नहीं.

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गरीबों का दर्द, बाजार से शक्कर खरीदने की गुंजाइश नहीं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 11:56 AM IST

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छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा की सरकारी राशन दुकानों से शक्कर गायब है. 3 माह से लोग राशन दुकान से बगैर शक्कर के लौट रहे हैं. सरकारी फाइलों और टेंडर के फेर में उलझी शक्कर सरकारी राशन दुकानों तक नहीं पहुंच पा रही है. इसका नजीता ये है कि जो अति गरीब यानी पीला कार्डधारक हैं, उनके घर में सुबह की चाय बनना बंद हो गई है. अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है तो किराना दुकान से 10 रुपये की शक्कर लाकर चाय बनती है.

बाजार से शक्कर खरीदेंगे तो खाएंगे क्या

छिंदवाड़ा जिले में कुल 3 लाख 34 हजार 557 राशन कार्डधारक हैं, जिसमें से 35 हजार 588 अति गरीब तबका यानी पीले कार्डधारक हैं. अति गरीब तबके पर ही शक्कर की मार पड़ी है, ये गरीब किराना दुकान से शक्कर खरीदने की स्थिति में नहीं हैं. इन परिवारों का कहना है कि अप्रैल माह से अनाज तो मिल रहा है लेकिन उनके हक की वह 1 किलो शक्कर नहीं मिल पा रही है.

छिंदवाड़ा में शक्कर के चक्कर में 35 हजार परिवार (ETV BHARAT)

महिला छोटी इब्नति ने बताया "वह रोजाना मजदूरी के लिए सुबह निकल जाती है. शाम को चंद रुपए हाथ में आते हैं. ऐसे में शक्कर लेने की तो वह सोच भी नहीं सकती. उनके परिवार में 5 लोग हैं. अगर सभी के लिए चाय बनाने के लिए शक्कर खरीदेंगे तो खाएंगे क्या."

बाजार से शक्कर खरीदने की गुंजाइश नहीं

आरती विश्वकर्मा ने बताया "वह सुबह मजदूरी पर निकल जाती हैं. सुबह से चाय पीने का मन तो करता है लेकिन शक्कर बाजार से खरीदने की गुंजाइश नहीं है. उनके घर में 3 माह से शक्कर का एक दाना भी नहीं है." इस मामले में जिला आपूर्ति खनिज अधिकारी कार्यालय में पदस्थ असिस्टेंट सप्लायर अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया "शक्कर का टेंडर ना हो पाने के कारण केवल छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने से शक्कर का वितरण ठप है."

अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही

लोगों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर टेंडर की प्रक्रिया में गरीब क्यों पिस रहे हैं. गरीब आदमी बाजार से शक्कर लेने में सक्षम नहीं है. शक्कर अगर वह बाजार से लेंगे तो घर का बजट बिगड़ जाएगा. सरकारी योजनाएं इसलिए बनती हैं ताकि गरीबों को संबल मिल सके. लेकिन कई मामलों में अधिकारी स्तर पर बेहद लापरवाही की जाती है. जनप्रतिनिधियों की ऐसी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सक्रिय होना चाहिए.

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