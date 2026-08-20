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छिंदवाड़ा पहुंची श्रीराम की वानर सेना, धूमधाम से मनेगी गोस्वामी तुलसीदास की जयंती

छिंदवाड़ा : श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जयंती के मौके पर छिंदवाड़ा के चौरई में पिछले 60 साल से अखिल भारतीय मानस पाठ प्रतियोगिता और पारंपरिक शैला नाच के साथ ही झांझे प्रतियोगिता का आयोजन होता है. बुधवार को एक बार फिर इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश के साथ पारंपरिक शैला नाच लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा.

राधा-कृष्ण, सीताराम और हनुमान बन झूमे लोग

चौरई की गलियों में राधा कृष्ण, राम सीता, हनुमान और बंदरों की सेना उतरी. कोई गेड़ी पर नाच रहा था तो कोई झांझे और मंजीरों की धुन पर थिरक रहा था. तुलसी जयंती समारोह मनाने की ये परपंरा सालों से चली आ रही है. कार्यक्रम की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित दूसरे प्रदेशों की मंडलियां हिस्सा लेती हैं. श्री तुलसीदास जयंती समारोह के अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौधरी ने बताया "सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम श्री रामचरितमानस है. रामचरितमानस के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला के साथ ही धर्म का पालन और अनुशासन की सीख भी मिलती है."