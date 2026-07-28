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विवेक साहू को मिले घुमक्कड़ सांसद अवॉर्ड, छिंदवाड़ा में गोंगपा का हल्ला बोल

छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भरी हुंकार, कहा- सांसद सिर्फ घूमते रहते हैं, यहां की समस्याओं पर ध्यान नहीं. राष्ट्रपति को लिखा खत

CHHINDWARA GGP PROTEST
छिंदवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:28 PM IST

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छिंदवाड़ा: गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें उन्होंने स्थानीय सांसद बंटी विवेक साहू को घुमक्कड़ सांसद का अवॉर्ड देने की मांग की. ज्ञापन में कहा गया है कि सांसद को जनता की परेशानियों को ध्यान देने की फुर्सत नहीं है. वे मैहर-खंडवा जाम सांवली और विदेश तक की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय समस्याओं को देखने नहीं पहुंच रहे हैं.

बच्चों के खाने में मिल रही इल्ली, जिम्मेदार गायब

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष धन्नू धुर्वे ने बताया, "मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी छात्रावासों में लापरवाही का मामला लगातार सुर्खियों में है. इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद किए बैठे हैं. यही वजह है कि छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता और सुविधाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कुछ दिन पहले ही तामिया के एकलव्य विद्यालय में बच्चों के खाने में इल्ली मिली थी. इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी."

छिंदवाड़ा में गोंगपा का हल्ला बोल (ETV Bharat)

लापरवाही के चलते छात्र गंदा खाना खाने को मजबूर

इसी मुद्दे को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रानी दुर्गावती चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार शिकायत के बाद भी सहायक आयुक्त द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसी लापरवाही की वजह से बच्चे गंदा खाना खाने को मजबूर हैं.

CHHINDWARA PROTEST AGAINST SANSAD MP BUNTY VIVEK SAHU
छिंदवाड़ा में विवेक साहू को धुमक्कड़ सांसद का दर्जा देने की मांग (ETV Bharat)

कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना खत्म हो गया है, लेकिन पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. शिक्षकों द्वारा आदिवासी छात्रावासों में बच्चों को प्रताड़ित करने और खाने की खराब गुणवत्ता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. तामिया का मामला कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं.

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष धनु धुर्वे ने बताया, " अगर 7 दिनों के भीतर छात्रावासों के हालात नहीं सुधरे तो सभी बच्चों के साथ गोंडवाना पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी." इस मामले में आदिम जाति कल्याण विभाग सहायक सत्येंद्र सिंह मरकाम ने बताया "हमें ज्ञापन मिला है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने 11 मांगे रखी हैं. छात्रावास के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा और व्यवस्थाएं सुधारने के लिए निर्देशित किया जाएगा."

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