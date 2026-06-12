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मध्य प्रदेश में डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने का सुनहरा मौका, फटाफट करें अप्लाई

मध्य प्रदेश में डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने का सुनहरा मौका ( Source- Indian Postal Services )

छिंदवाड़ा डाकघर के अधीक्षक जेके कावड़े ने बताया, '' भारतीय डाक विभाग, छिंदवाड़ा संभाग द्वारा डाक सेवाओं के विस्तार व आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा, बैतूल, परासिया, अमरवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, मुलताई, भैंसदेही, दुनावा और आठनेर में डाक फ्रेंचाइजी आउटलेट खोली जानी है. इसके लिए इच्छुक व पात्र व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं. फ्रेंचाइजी आउटलेट को डाक विभाग में आने वाले पत्रों का वितरण बुकिंग और पार्सल बुकिंग और वितरण की अनुमति रहेगी इसके अलावा किसी भी प्रकार की बैंकिंग लेनदेन की अनुमति इन आउटलेट और फ्रेंचाइजी को प्रदान नहीं की जाएगी.''

छिन्दवाड़ा : पोस्ट ऑफिस अपने साथ लोंगों को जोड़कर व्यापार करने का सुनहरा मौका दे रहा है. पोस्ट ऑफिस के आउटलेट या फ्रेंचाइजी खोलकर रोजगार शुरू किया जा सकता है. इसके लिए पोस्ट ऑफिस ने कई जिलों व शहरों के लिए आवेदन मांगे हैं. पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी या आउटलेट लेने के लिए क्या है नियम जानिए और फटाफट करें अप्लाई.

जानकारी देते छिंदवाड़ा डाकघर के अधीक्षक (Etv Bharat)

डाक विभाग की फ्रेंचाइजी के लिए क्वालिफिकेशन

डाक विभाग के अधीक्षक ने बताया, '' आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल होना आवश्यक है व उसे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. आवेदक के पास स्वयं का उपयुक्त स्थान, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है. साथ ही विभाग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर का संचालन करने की क्षमता व सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने की सहमति भी जरूरी होगी. छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिले के इच्छुक पात्र व्यक्ति, जो डाक फ्रेंचाइजी आउटलेट संचालित करना चाहते हैं, वे आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित 25 जून 2026 तक अधीक्षक डाकघर, छिंदवाड़ा संभाग कार्यालय में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं अथवा कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं.''

जानें कैसे डाक विभाग के साथ आप भी कर सकते हैं बिजनेस (Etv Bharat)

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फर्म या व्यक्ति को दी जाएगी आउटलेट फ्रेंचाइजी

छिंदवाड़ा डाकघर के अधीक्षक ने बताया, '' जो भी आउटलेट फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है, या फर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जिनके पास पहले से कोई कंप्यूटर सेंटर या फिर ऐसा व्यापार संचालित करते हो, जिससे आम जनता जुड़ी हो और उससे डाक विभाग का व्यवसाय बढ़ने की उम्मीद हो. इसके साथ ही अगर किसी जगह से एक ही आवेदन प्राप्त होगा तो उसकी उपयुक्त जगह उस इलाके के व्यापार की संभावनाएं और व्यक्तिगत क्षमता देखकर अनुमति दी जाएगी.''