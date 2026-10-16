ETV Bharat / state

इस सरकारी दफ्तर में कर्मचारी जूते चप्पल उतार कर ही करते काम, मां की भक्ति से जुड़ी कथा

कलेक्टर कार्यालय में आस्था का गजब नजारा, जूते चप्पल उतार कर कर्मचारी करते हैं काम, 40 साल से चल रहा सिलसिला. महेंद्र राय की रिपोर्ट

Nazarat Branch unique tradition
नजारत शाखा के कर्मचारी जूते चप्पल उतारकर ही करते हैं काम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 5:12 PM IST

|

Updated : October 16, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: ऑफिस के कर्मचारी जब दफ्तर पहुंचते हैं तो बिल्कुल मंदिर की तरह पहले दरवाजे के बाहर चप्पल जूते उतारते हैं और फिर कुर्सी की पूजा करने के बाद काम शुरू करते हैं. ऐसा होता है कलेक्टर कार्यालय के भीतर नजारत शाखा में, इसके पीछे भी आस्था से जुड़ी एक कहानी है.

नजारत शाखा के कर्मचारी जूते चप्पल उतारकर ही करते हैं काम

कलेक्ट्रेट की एक कुर्सी ऐसी भी है जिस पर बैठने वाले नाजिर जूते चप्पल उतारकर ही अपना काम शुरू करते हैं. सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा से जुड़ी आस्था और वर्षों पुरानी परंपरा की कहानी है. कभी जिला नजारत शाखा के मालखाने में रखी रही मां की प्रतिमा यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रद्धा का केंद्र बन गई थी.

जूते चप्पल उतार कर काम करने का 40 साल से चल रहा सिलसिला (ETV Bharat)

नाजिर विनोद भलावी ने बताया कि जिला नजारत शाखा की तिजोरी के पास मां सिद्धिदात्री की प्राचीन प्रतिमा रखी गई थी. प्रतिमा की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, इसके बाद भी यहां कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से पूजा-अर्चना करते थे. प्रतिमा के पास ही नाजिर की कुर्सी हुआ करती थी. मां के प्रति श्रद्धा ऐसी थी कि नाजिर इस स्थान पर जूते-चप्पल पहनकर बैठना उचित नहीं समझते थे. प्रतिमा के पास पहुंचने वाले लोग भी दरवाजे पर ही अपने जूते-चप्पल उतार देते थे."

मालखाने से मंदिर तक पहुंची मां की प्रतिमा

95 साल के रिटायर्ड नजारत शाखा के तत्कालीन जमादार हरलाल चोरिया ने बताया कि "एक कहानी के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की यह प्राचीन प्रतिमा गोदड़देव बाउंड्री के पास जमीन में गड़ी हुई थी. बताया जाता है कि वहां से मिलने के बाद एक अधिकारी ने प्रतिमा जिला को सुरक्षित रखने के लिए नजारत शाखा के मालखाने में रखवा दिया था. समय बीतने के साथ यह प्रतिमा कलेक्ट्रेट में आस्था का केंद्र बन गई और यहां नियमित पूजा-अर्चना होने लगी."

CHHINDWARA Goddess Siddhidatri idol
माताजी की भक्ति से जुड़ी है कहानी (ETV Bharat)

तत्कालीन कलेक्टर ने कराई प्राण-प्रतिष्ठा

बताया जाता है कि रजनी नामक महिला ने तत्कालीन कलेक्टर नर्मदा प्रसाद तिवारी को प्रतिमा की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा कराने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद स्वामी शिवोम तीर्थ के साधकों के सहयोग से प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा गई और उसे कलेक्ट्रेट बंगले के पास स्थित मंदिर में स्थापित किया गया.

Nazarat Branch Emp work after removing shoes and slippers
जूते चप्पल उतार कर कर्मचारी करते हैं काम (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

40 साल से चल रहा सिलसिला

कलेक्टर कार्यालय में वित्तीय शाखा प्रभारी सतीश गोंडाने ने बताया कि "करीब 40 सालों से कलेक्ट्रेट कार्यालय की जिला नजारत शाखा में जितने भी नाजिर आए हैं आज तक कोई भी जूते चप्पल पहनकर कुर्सी पर नहीं बैठा. यहां पर मां सिद्धिदात्री देवी की प्रतिमा कभी रखी गई थी. यही वजह है कि यह स्थान आज भी आस्था का केंद्र है.

Last Updated : October 16, 2026 at 5:17 PM IST

TAGGED:

CHHINDWARA GODDESS SIDDHIDATRI IDOL
NAZARAT BRANCH UNIQUE TRADITION
CHHINDWARA COLLECTOR OFFICE WORKING
EMP WORK AFTER REMOVE SHOE SLIPPER
CHHINDWARA NAZARAT BRANCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.