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इस सरकारी दफ्तर में कर्मचारी जूते चप्पल उतार कर ही करते काम, मां की भक्ति से जुड़ी कथा

नजारत शाखा के कर्मचारी जूते चप्पल उतारकर ही करते हैं काम ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: ऑफिस के कर्मचारी जब दफ्तर पहुंचते हैं तो बिल्कुल मंदिर की तरह पहले दरवाजे के बाहर चप्पल जूते उतारते हैं और फिर कुर्सी की पूजा करने के बाद काम शुरू करते हैं. ऐसा होता है कलेक्टर कार्यालय के भीतर नजारत शाखा में, इसके पीछे भी आस्था से जुड़ी एक कहानी है.

कलेक्ट्रेट की एक कुर्सी ऐसी भी है जिस पर बैठने वाले नाजिर जूते चप्पल उतारकर ही अपना काम शुरू करते हैं. सुनने में यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा से जुड़ी आस्था और वर्षों पुरानी परंपरा की कहानी है. कभी जिला नजारत शाखा के मालखाने में रखी रही मां की प्रतिमा यहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की श्रद्धा का केंद्र बन गई थी.

जूते चप्पल उतार कर काम करने का 40 साल से चल रहा सिलसिला (ETV Bharat)

नाजिर विनोद भलावी ने बताया कि जिला नजारत शाखा की तिजोरी के पास मां सिद्धिदात्री की प्राचीन प्रतिमा रखी गई थी. प्रतिमा की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, इसके बाद भी यहां कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से पूजा-अर्चना करते थे. प्रतिमा के पास ही नाजिर की कुर्सी हुआ करती थी. मां के प्रति श्रद्धा ऐसी थी कि नाजिर इस स्थान पर जूते-चप्पल पहनकर बैठना उचित नहीं समझते थे. प्रतिमा के पास पहुंचने वाले लोग भी दरवाजे पर ही अपने जूते-चप्पल उतार देते थे."

मालखाने से मंदिर तक पहुंची मां की प्रतिमा

95 साल के रिटायर्ड नजारत शाखा के तत्कालीन जमादार हरलाल चोरिया ने बताया कि "एक कहानी के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की यह प्राचीन प्रतिमा गोदड़देव बाउंड्री के पास जमीन में गड़ी हुई थी. बताया जाता है कि वहां से मिलने के बाद एक अधिकारी ने प्रतिमा जिला को सुरक्षित रखने के लिए नजारत शाखा के मालखाने में रखवा दिया था. समय बीतने के साथ यह प्रतिमा कलेक्ट्रेट में आस्था का केंद्र बन गई और यहां नियमित पूजा-अर्चना होने लगी."