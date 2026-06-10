छिंदवाड़ा की बेटी आसमान में भरेगी उड़ान, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन

छिंदवाड़ा की बेटी आसमान में भरेगी उड़ान, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयन
प्रिया मालवीय ने छिंदवाड़ा जिले का नाम किया रोशन, इंडियन एयरफोर्स में हुआ चयन, एएफसीएटी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में 113 वीं रैंक हासिल की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 4:18 PM IST
छिंदवाड़ा: पिता को पुलिस की नौकरी करते देखते हुए बड़ी हुई बेटी प्रिया भी देश सेवा करना चाहती थी. सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत में उसने गुजरात से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में फिर एएफसीएटी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया. जिसे क्वलिफाई कर अब फ़्लाइंग ऑफिसर के लिए चयन हुआ है. अब प्रिया ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएगी.
छिंदवाड़ा की बेटी आसमान में भरेगी उड़ान
छिंदवाड़ा के कोतवाली में एएसआई रवि मालवीय की बेटी प्रिया मालवीय का चयन इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है. प्रिया ने साल 2025 में हुई एएफसीएटी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में ऑल इंडिया 113 वीं रैंक प्राप्त की है. प्रिया जिले की पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनी हैं. गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्युनिकेशन से बीई की डिग्री प्राप्त की.
ऑनलाइन कोचिंग लेकर घर में की पढ़ाई
प्रिया मालवीय ने बताया कि, ''इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद करीब डेढ़ साल घर में ऑनलाइन पैकेज लेकर घर में रहकर ही तैयारी की और सफल रहीं प्रिया ने बताइए कि यह उपलब्धि उसके लिए सपने से कम नहीं है. अपने पिता को देश सेवा करते हुए वह देखती थी शुरू से उसके मन में भी देश सेवा करने की इच्छा थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ उसकी इच्छा देश की सेवा करने की थी. इसलिए वह लगातार इसकी तैयारी कर रही थी और परिवार के सहयोग से सफलता मिल गई.''
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पिता ने कहा बेटी ने गर्व से ऊंचा कर दिया सिर
बेटी की सफलता पर पिता रवि मालवी बताते हैं कि, ''उन्होंने जो सोचा नहीं था उनकी बेटी ने वह कर दिखाया है उनके लिए एक सपना से कम नहीं है बेटी की लगन ने जिले की दूसरी बेटियों के लिए भी उम्मीद के दरवाजे खोल दिए हैं. 25 जून को बेटी हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए जाएगी. 3 सालों तक हैदराबाद में ट्रेनिंग के बाद बेटी को पोस्टिंग मिलेगी.''
क्या होती है एएफसीएटी कैसे होता है सिलेक्शन
AFCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यह भारतीय वायु सेना द्वारा फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी और गैर-तकनीकी शाखाओं में अधिकारियों की भर्ती के लिए साल में दो बार आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की रक्षा परीक्षा है. स्नातक स्तर पर किसी भी विषय में 60% अंकों की अनिवार्यता को अब हटा दिया गया है. फ्लाइंग ब्रांच के लिए 12वीं में गणित और भौतिकी के साथ पास होना और किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है. ग्राउंड ड्यूटी तकनीकी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है.''