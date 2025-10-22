ETV Bharat / state

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

दिवाली के दूसरे दिन होती है गाय खिलाने की परंपरा छिंदवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में दीपावली मनाने के साथ-साथ दूसरे दिन एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसे 'गाय खिलाने' की रस्म कहा जाता है. इसके लिए दिवाली की रात में ही गांव में लोग एक दूसरे के घर दीपक लेकर पहुंचते हैं और गायों को इनविटेशन देते हैं. ताकि दीपावली के दूसरे दिन गायों को सजाकर उनके लिए खिचड़ी तैयार की जाए और फिर उनकी पूजा की जाती है. लेकिन इस बार गए खिलाने की परंपरा दिवाली के एक दिन बाद से की जा रही है.

छिंदवाड़ा: जलते हुए दीपक से सजी थाली लेकर गांव में लोग एक दूसरे के घर पहुंच रहे हैं और गायों को खेलने का निमंत्रण दे रहे हैं. यह परंपरा को गाय खिलाने की परंपरा कहा जाता है. इस दिन आदिवासी लोग गायों को नहला धुलाकर रंग-बिरंगे पोशाक या फिर कलर लगाकर तैयार करते हैं. आईए जानते हैं क्या होती है गाय खिलाने की परंपरा.

गायों की लगती है चौपाल, की जाती है पूजा

बम्हनवाड़ा गांव के सरपंच गुलजारी लाल चंद्रवंशी ने बताया कि, ''दिवाली के दूसरे दिन गायों की पूजा करने की रस्म निभाई जाती है. इसके लिए दिवाली की रात को ही गायों को घर-घर जाकर निमंत्रण दे दिया जाता है. फिर दूसरे दिन गाय मालिक गाय को नहला धुलाकर सजावट करता है. गांव में ही एक जगह सारी गायों को इकट्ठा किया जाता है. उनकी पूजा करने के बाद बछड़े वाली गाय के साथ गायों को चराने वाले चरवाहा बछड़े के साथ खेलते हैं. फिर अपने बछड़े को बचाने के लिए गाय उसके चरवाहा पर हमला करती है, इसे ही गाय खिलाने की परंपरा कहते हैं.

गोवर्धन पूजा से भी जुड़ी है कहानी

मोआर गांव के गोवर्धन यदुवंशी ने बताया, ''गाय की पूजा को गोवर्धन पूजा से भी जोड़ा जाता है. इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से अपनी गायों और प्रजा को बचाया था. इसी परंपरा के साथ गोवर्धन पूजा भी की जाती है. लेकिन साथ में गायों की पूजा भी की जाती है. इसी दिन गायों के लिए विशेष तौर से खिचड़ी तैयार की जाती है और हर किसान अपनी गाय को खिचड़ी खिलाते हैं.''

15 दिनों तक ग्वाले और चरवाहा मनाते हैं त्योहार

दिवाली के दूसरे दिन से गांव में गाय चराने वाले ग्वाले या चरवाहा के लिए 15 दिनों का त्योहार शुरू हो जाता है. इसके लिए वे विशेष तरीके से सज धज कर अलग-अलग दिन मेला लगाया जाता है और इस दौरान भी हर घर पहुंच कर डांस करते हैं. उनका परंपरा तरीके से स्वागत किया जाता है और उन्हें विदाई के रूप में उपहार भी दिया जाता है.