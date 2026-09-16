ETV Bharat / state

विश्व में पहली बार गणेश जी के दरबार में जले अखंड मनोकामना कलश! बढ़ रहा बप्पा का आकार

छिंदवाड़ा के गणेश मठ में जगमगा रहे मनोकामना कलश, विश्व में पहली बार स्थापित करने का दावा, गणेश मंत्र जाप बैंक शुरु. रिपोर्ट- महेंद्र राय

CHHINDWARA Ganesh Math
छिंदवाड़ा के गणेश मठ में जगमगा रहे मनोकामना कलश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: दुर्गा स्थापना के पंडाल हो या फिर चैत्र में नवरात्र के जवारे, इस दौरान मनोकामना और ज्योति कलश की स्थापना होती है. लेकिन छिंदवाड़ा के बिछुआ के एक गणेश मठ में गणेश उत्सव के दौरान मनोकामना कलश स्थापित किए गए हैं. गणेश मठ के महामंडलेश्वर का दावा है कि, किसी भी गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान मनोकामना कलश स्थापित नहीं किए जाते हैं. यह मठ विश्व का इकलौता ऐसा स्थान है जहां पर मनोकामना कलश स्थापित किए गए हैं.

विश्व में पहली बार गणेश उत्सव में कलश स्थापित करने का दावा

श्री सिद्ध गणेश मठ बिछुआ के महामंडलेश्वर डॉ. वैभव आलोनी ने बताया, ''मनोकामना कलश गणेश उत्सव के दौरान पूरी दुनिया में कहीं भी विराजित नहीं किए जाते हैं. यह एकमात्र गणेश मठ है जहां पर पहली बार देश और विदेश के भक्तों ने मनोकामना कलश स्थापित किए हैं. पहली बार 41 मनोकामना कलश स्थापित किए गए हैं. गणेश मठ से गणेश और दुनिया के कई भक्त जुड़े हैं जो समय-समय पर यहां पर आते भी हैं. मनोकामना कलश आमतौर पर नवरात्रि के दौरान स्थापित किए जाते हैं.''

विश्व में पहली बार गणेश जी के दरबार में मनोकामना कलश स्थापित! (ETV Bharat)

सुपारी के आकार की थी गणेश प्रतिमा, बढ़ रहा आकार
गणेश मठ के महामंडलेश्वर डॉ. वैभव अलोनी ने बताया कि, ''यह बहुत प्राचीन गणेश मठ है. सालों पहले यहां पर गणेश जी सुपारी के आकार में विराजित थे. धीरे-धीरे लगातार इनका आकार बढ़ रहा है. यहां मान्यता है कि जो भी भक्त गणेश जी के दरबार पर अपनी मन्नत लेकर आते हैं उन्हें गणेश भगवान पूरा करते हैं.''

CHHINDWARA Ganesh Math
छिंदवाड़ा के बिछुआ का गणेश मठ (ETV Bharat)

गणेश नाम मंत्र जाप बैंक की भी स्थापना, लोग करते हैं लेखन
भक्त उमेश साहू ने बताया कि, ''श्री अलोणी महाराज सेवा संस्थान के गणेश मठ में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर धर्म प्रेमियों के द्वारा 41 अखण्ड मनोकामना कलश ऑनलाइन बुकिंग के साथ स्थापित किए गए हैं. मनोकामना कलश गणेश चतुर्थी से त्रयोदशी तक निरंतर जलते रहेंगे. समिति के द्वारा विश्व का पहला श्री गणेश नाम मंत्र जाप बैंक की स्थापना भी मंदिर परिसर में की गई है, जिसके प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है.''

Ganesha Mantra Bank CHHINDWARA
गणेश नाम मंत्र जाप बैंक की भी स्थापना (ETV Bharat)

श्री गणेशाय नमः का नाम मंत्र जाप लेखन करने वाले धर्म प्रेमियों का कहना है कि, मठ में स्थापित श्री मंगल मूर्ति उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. मनोकामनाएं पूर्ण होने के चलते कई श्रद्धालुओं के द्वारा एक से अधिक पुस्तकों का लेखन किया जा रहा है. गणेशोत्सव पर्व के समापन पर विशेष हवन पूजन भी किया जाएगा.

TAGGED:

GANESH MANOKAMNA KALASH INSTALLED
GANESH CHATURTHI 2026
GANESHA MANTRA BANK CHHINDWARA
GANESH IDOL SIZE INCREASE
CHHINDWARA GANESH MATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.