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बाघ की खोपड़ी, खाल और नाखून से तंत्र मंत्र कर होना चाहते थे मालामाल, छिंदवाड़ा वन विभाग ने सिखाया सबक

उपवन मंडल अधिकारी अनादि बुधौलिया ने बताया, '' मुखबिर से सूचना मिली थी कि हारी के जमुनिया में कुछ लोग बाघ के अंगों को बेचने की फिराक में हैं. वन विभाग द्वारा एक टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की गई. वन अमले द्वारा सघन तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों के पास से प्रतिबंधित वन्यप्राणी अंग बरामद किए गए हैं, जिनमें बाघ की खाल 1 नग, ​बाघ की खोपड़ी 1 नग, बाघ के पंजे 4 नग, नाखूनों सहित बरामद किए गए हैं. ग्रामीण इलाकों में तंत्र-मंत्र के नाम पर बाघ और दूसरे वन्य प्राणियों का अक्सर शिकार किया जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि बाघों के अंगों से पूजा करने के बाद धन वर्षा होती है और ऐसे ही अंधविश्वास में उसकी हत्या कर देते हैं.''

छिन्दवाड़ा : टाइगर की खाल और पंजे से मालामाल होने के सपना देखने वाले 4 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है. सोमवार को छिंदवाड़ा के वन क्षेत्र से इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में वन विभाग की टीमों को सफलता मिली है. इन आरोपियों ने बाघ का शिकार कर उसके अंगों को नोच डाला और उसकी खोपड़ी, खाल और नाखून से तंत्र मंत्र भी किया.

चार आरोपी गिरफ्तार, गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज

पकड़े गए आरोपियों के पास से वन्यप्राणी अंग बरामद कर वन विभाग ने नियमानुसार अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न गंभीर एवं गैर-जमानती धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. वन विभाग की टीम द्वारा आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है जिससे इस अवैध शिकार और तस्करी के नेटवर्क से जुड़े मुख्य सरगनाओं का पर्दाफाश किया जा सके.

वन विभाग चला रहा है तस्करी के खिलाफ अभियान (Etv Bharat)

नरसिंहपुर के करेली के पास से किया था शिकार

पूछताछ में वन विभाग के अधिकारियों को आरोपी ने बताया है कि उन्होंने बाघ का शिकार नरसिंहपुर जिले के करेली के पास जंगल से किया था और फिर उसके अंगों को निकाल कर जंगल के रास्ते से वे जमुनिया लेकर आ गए थे दरअसल हर्रई के बाद से नरसिंहपुर जिले की सीमा लग जाती है और जंगल के भीतर ऐसे रास्ते हैं, जो दोनों जिले को जोड़ते हैं.

वन विभाग चला रहा है तस्करी के खिलाफ अभियान

उपवन मंडल अधिकारी अनादि बुधौलिया ने बताया, '' वन्यप्राणी संरक्षण और अवैध शिकार व वन्यजीव अंगों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत वन विभाग की टीम को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी सफलता हाथ लगी है. वन संरक्षक कमल अरोरा के निर्देशन में एक कार्रवाई दल का गठन किया गया था.''

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उपवन मंडल अधिकारी अनादि बुधौलिया और सुश्री कीर्ति बाला गुप्ता परिक्षेत्र अधिकारी, सावरी के संयुक्त नेतृत्व में सावरी परिक्षेत्र के मुस्तैद स्टाफ द्वारा जामुनिया गांव में प्लानिंग कर घेराबंदी कर दबिश दी गई. टीम की घेराबंदी के कारण मौके पर मौजूद तस्करों को भागने का कोई मौका नहीं मिल सका.

​मार्च में भी हुआ था बाघ का शिकार

2 महीने पहले मार्च में भी छिंदवाड़ा के तामिया के छातीआम गांव में एक बाघ का शिकार करंट लगाकर किया गया था. बाघ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कॉलर वाला बाघ था, जिसकी लोकेशन मिलना बंद हो गई थी उसके बाद से वन विभाग की टीम ने जांच शुरू की थी. आरोपियों ने बाघ को करंट लगाकर मारा था और उसके बाद कॉलर निकाल कर फेंक दी थी. फिर बाघ के अवशेषों को जमीन में दफना दिया था.