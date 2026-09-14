'नक्सली से कम नहीं राहुल गांधी, अपराधियों का समर्थन करना महापाप', कमल पटेल के तीखे बोल
मध्यप्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल का राहुल गांधी पर निशाना, बताया नक्सली, देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं राहुल गांधी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 5:10 PM IST
छिंदवाड़ा: ''देश में रहकर जो भारत माता को गाली देता हो, हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाने वालों की बातों का समर्थन करता हो वह भी देशद्रोही से काम नहीं है. वही काम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने देश में रहकर कर रहे हैं. वे देश में नक्सली से कम नहीं हैं.'' यह कहना है मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे कमल पटेल का. छिंदवाड़ा में कमल पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव को संकल्प दिवस के रूप में किस तरह से मनाया जाना है यह यह बात पत्रकारों से चर्चा करने के लिए प्रेसवार्ता करने आए थे.
'देशद्रोहियों का समर्थन करना नक्सली से कम नहीं'
मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे कमल पटेल छिंदवाड़ा में एक पत्रकारवार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के बीच मनाएगी यह बताने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने कहा कि, ''राहुल गांधी अपने देश में नक्सली से कम नहीं हैं. क्योंकि वे ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो देश में रहकर देश के टुकड़े-टुकड़े होने के नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं.
जो भारत माता को गाली देते हैं वे उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं. ऐसे लोग नक्सली से कम नहीं है. राहुल गांधी भी देशद्रोही हैं क्योंकि अपराध करना जितना गलत है उससे कहीं ज्यादा गलत अपराधियों का समर्थन करना होता है. राहुल गांधी यही कर रहे हैं.'' कमल पटेल ने कहा कि, ''देश में रहकर देश का विरोध करना किसी पाप से कम नहीं है. राहुल गांधी ने भी महापाप किया है.'' साथ ही उन्होंने कहा कि, ''राहुल गांधी की बयान बाजी और उनकी हरकतें उनके मानसिक रूप से कमजोर होने का सबूत देती हैं.''
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संकल्प दिवस के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएगी भाजपा
पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने बताया कि, ''17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इसको भाजपा पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान के तौर पर मना रही है. जिसमें भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को आम जनता तक कितना लाभ मिल रहा है और किस तरीके से उन्हें इसका उपयोग करना है इन सब की जानकारी के लिए गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे. ताकि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार मिल सके.''
कमल पटेल ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया है वह अद्भुत है. सबका साथ सबका विकास उनके सूत्र भाग कहे जिसके चलते देश लगातार प्रगति कर रहा है.''
छिंदवाड़ा में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर
छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर तक जिले के अलग-अलग गांव में 100 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते हैं. जिसमें बीमार लोगों का ऑपरेशन तक निशुल्क कराया जाता है. इस अभियान को 100 दिन स्वास्थ्य के अभियान नाम दिया जाता है. यह शुरुआत छिंदवाड़ा के भैंसादंड गांव से की जाएगी और समापन छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में होगा.''