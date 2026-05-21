सूरज की तपन इंसानों के साथ जंगल में भी बरपा रही कहर, 1200 से ज्यादा जगह लगी आग
छिंदवाड़ा के तीनों वनमंडल को मिले 1225 फायर अलर्ट, 515 वन क्षेत्र के बाहर के. 337 हेक्टेयर का जंगल एरिया प्रभावित. महेन्द्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 6:20 PM IST
छिंदवाड़ा: सूरज के तीखे तेवर सिर्फ इंसानों और जानवरों पर ही कहर नहीं बरपा रहे हैं बल्कि अधिक तापमान का असर जंगलों में भी दिख रहा है. जहां तेज तापमान के कारण जंगल झुलस रहे हैं. वन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले एक सप्ताह पूर्व तक 1200 से ज्यादा फायर अलर्ट सेटेलाइट के जरिए मिले हैं, जिनमें से अकेले 705 वन क्षेत्रों में आग लगने से जंगल प्रभावित हुआ है.
132 लोगों पर वन अपराध किए गए दर्ज
डीएफओ साहिल गर्ग ने बताया, "कुछ सालों की तुलना में इस बार वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं कम होना बताई जा रही हैं. वन विभाग की ओर से वन वृत्त छिंदवाड़ा के तीनों वनमंडल के 705 स्थानों पर फायर अलर्ट आने के साथ तकरीबन 337 हेक्टेयर जंगल का एरिया इससे प्रभावित हुआ है. इस मामले में वन विभाग की ओर से तहत 132 लोगों पर वन अपराध भी दर्ज किए गए हैं, हालांकि वन क्षेत्र के बाहर भी 515 स्थानों पर फायर अलर्ट आया है."
हर साल तैयार होती है फायर लाइन
वन विभाग की ओर से हर साल गर्मी में बचने के लिए फायर लाइन तैयार की जाती है. जिसके जरिए जंगलों को जोड़ने वाले हिस्सों में नालियां और पत्तों को हटाया जाता है ताकि आग लगने की घटनाएं रोकी जा सकें. इसके अलावा सभी रेंजों में आग बुझाने के उपकरण भी दिए गए हैं, जिसके कारण कुछ हद तक जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में कमी आई है.
तीनों वनमंडलों से मिले फायर अलर्ट
छिंदवाड़ा वन वृत्त के सभी तीनों वनमंडल में कुल 1225 फायर अलर्ट आए थे, जिनमें से 705 वन क्षेत्र और 515 वन क्षेत्र के बाहर पाए गए हैं. वन क्षेत्र के 705 फायर अलर्ट होने के कारण 337.925 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है. 132 मामले वन विभाग ने दर्ज किए हैं. तीनों वनमंडल की बात करें तो पूर्व में 207, पश्चिम में 227 और पांढुर्णा वनमंडल में 271 अलर्ट आए हैं.
महुआ बीनने के लिए जंगल में लगाते हैं आग
पिछले कुछ दिनों से महुआ बीनने का काम चल रहा है, जहां महुआ बीनने वालों द्वारा लगाई जाने वाली आग को प्रमुख कारण माना जाता है. इसके अलावा अन्य प्रमुख कारण खेतों में नरवाई जलाने के दौरान भी जंगल में आग भड़कने की बहुत संभावनाएं होती हैं. सूखी पत्तियों पर जलती बीड़ी-सिगरेट को फेंक देने, जंगल में पिकनिक मनाने वालों के द्वारा अधबुझी आग छोड़ देने के कारण भी जंगल में आग लगने की घटनाएं होती हैं.
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नरवाई जलाने वालों पर सख्ती, 175 एफआईआर
वनक्षेत्र के बाहर आग लगने का प्रमुख कारण नरवाई होता है, जिस पर भी जिला प्रशासन की ओर से सख्ती से कार्रवाई करते हुए अब तक तकरीबन 175 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इसके अलावा 700 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया है.
उपसंचालक कृषि जितेन्द्र सिंह ने बताया, "नरवाई जलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की गई है, जिसमें 175 पर एफआईआर के अलावा जुर्माने की कार्रवाई भी हुई है. लगातार किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जा रही है.