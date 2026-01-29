ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में फूड प्वाइजनिंग से मचा हड़कंप, गाजर के हलवे ने बिगाड़ दी 7 की सेहत

छिंदवाड़ा में गाजर का हलवा खाना पड़ा भारी, 7 महीने की गर्भवती महिला सहित 7 लोग बीमार, डेढ़ साल का मासूम जिला अस्पताल रेफर.

chhindwara food Poisoning case
छिंदवाड़ा में फूड प्वाइजनिंग से 7 लोग बीमार (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 29, 2026

छिंदवाड़ा: अमरवाड़ा स्थित नाश्ता की एक दुकान से गाजर का हलवा खाना कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया. यहां गाजर का हलवा खाने के 7 लोगों के पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी. जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां सभी मरीजों का इलाज जारी है.

गाजर के हलवे ने बिगाड़ दी सेहत

अमरवाड़ा की एक दुकान से गुरुवार को कुछ लोगों ने गाजर का हलवा खाया. जिसके कुछ ही देर बाद पेट में दर्द और उल्टियां होने लगी. जहां से 3 लोगों को छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. वहीं एक डेढ़ साल का बच्चा और उसकी मां को सिविल अस्पताल अमरवाड़ा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. जहां प्राथमिक इलाज के बाद मां और बेटे को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है.

छिंदवाड़ा में गाजर का हलवा खाना पड़ा भारी (ETV Bharat)

प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर

पीड़ित आरती नामदेव ने बताया कि "गुरुवार सुबह उनके ससुर नाश्ते की एक नामी दुकान से गाजर का हलवा लेकर आए थे. जिसे उन्होंने सबसे पहले अपने डेढ़ साल के बच्चे को खिलाया और खुद भी खाया. खाने के कुछ ही देर बाद बच्चा उल्टियां करने लगा और थोड़ी देर बार उन्हें ही भी पेट में दर्द हुआ. जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया."

अधिकारियों ने हलवा का लिया सैंपल

मामले की जानकारी के बाद खाद्य विभाग की टीम फूड इंस्पेक्टर गोपेश मिश्रा के साथ अमरवाड़ा स्थित हलवे की दुकान पर पहुंची. जहां उन्होंने दुकान की तलाशी लेते हुए हलवा का सैंपल जांच के लिए भेजा है. फूड इंस्पेक्टर गोपेश मिश्रा ने बताया कि "शुरुआती तौर पर फूड प्वाइजनिंग की शिकायत मिली थी. जिसके बाद सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है. इसके अलावा दुकान के दूसरे खाद्य पदार्थों की भी जांच की गई है. रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि किन कारणों से ऐसा हुआ है."

जिला अस्पताल के डॉक्टर राजकुमार सारथी ने बताया कि "अमरवाड़ा सिविल अस्पताल से रेफर होकर फूड पॉइजनिंग के शिकार 2 मरीज जिला अस्पताल आए हैं. जिसमें एक डेढ़ साल का बच्चा और 7 महीने की गर्भवती महिला शामिल है. दोनों का इलाज जारी है और दोनों खतरे से बाहर है." वहीं हलवा खाने के बाद बीमार हुए अन्य 3 लोगों का इलाज भी छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में जारी है. जहां उनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है."

