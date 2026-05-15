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बारूद के ढेर में चिंगारी का इंतजार, हादसों से भी सबक नहीं ले रहीं पटाखा फैक्ट्रियां

पटाखा फैक्ट्री में लगातार हादसों के बाद भी लापरवाही की हदें पार, छिंदवाड़ा की रामगढ़ी फैक्ट्री से महेंद्र राय की ग्राउंड रिपोर्ट

Chhindwara firework making without safety
बारूद के ढेर में चिंगारी का इंतजार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 8:22 PM IST

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छिन्दवाड़ा : हरदा और देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भी ना तो प्रशासन सचेत हुआ है ना पटाखा फैक्ट्री के मालिक. देवास में हादसे के बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर ने भी एहतियातन रामगढ़ी में रस्सी बम बनाने वाली फैक्ट्री की जांच के आदेश दिए थे. जब अचानक तहसीलदार यहां पहुंचे तो वहां पर कर्मचारी बिना सुरक्षा इंतजाम के पटाखे बनाते मिले. यहां तक की आग पर काबू पानी के उपकरण भी कई सालों पुराने मिले.

पटाखा फैक्ट्री में हादसे का इंतजार

लगातार हो रहे पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट के बाद ईटीवी भारत संवाददाता महेंद्र राय ने जायजा लिया कि कैसे पटाखा फैक्ट्री नियमों को ताक पर रख कर काम किया जाता है. रामगढ़ी में यजुवेंद्र सिंह चंदेल एक पटाखा फैक्ट्री संचालित करते हैं और जब छिंदवाड़ा कलेक्टर ने एक टीम बनाकर पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण करने भेजी तो पटाखा फैक्ट्री में नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं. यहां पर ना तो कर्मचारियों की सुरक्षा के इंतजाम थे और ना ही फायर सुरक्षा उपकरण सही हालत में थे.

छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट (Etv Bharat)

सालों पुराने फायर उपकरण, कर्मचारियों को नहीं आया चलाना

नगर निगम के फायर ऑफिसर अभिषेक दुबे ने बताया, '' कई सालों पुराने फायर एक्सटिंग्विशर जांच के दौरान पाए गए जो सिर्फ एक ही बार चलाए जा सकते थे. संबंधित पटाखा फैक्ट्री संचालक को फोम बेस फायर सिलेंडर रखने के साथ ही हाइड्रेंट पॉइंट और डीजल पंप लगाने के लिए निर्देशित किया गया है. इसमें से कई सिलेंडर बहुत खराब हालत में थे. सेंड बकेट भी इनके पास नियम अनुसार नहीं रखे गए थे. हालांकि, जो थे उससे कुछ हद तक ही सुरक्षा की जा सकती है.''

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मुरैना, हरदा, देवास में हो चुके हैं भीषण हादसे

2022 में मुरैना की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जहां पर चार लोगों की जान गई थी. 2024 में हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, अब देवास में हुए विस्फोट में पांच लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसके बाद भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर कड़े नियम लागू नहीं हो रहे हैं.

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