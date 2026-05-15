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बारूद के ढेर में चिंगारी का इंतजार, हादसों से भी सबक नहीं ले रहीं पटाखा फैक्ट्रियां

बारूद के ढेर में चिंगारी का इंतजार ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : हरदा और देवास में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भी ना तो प्रशासन सचेत हुआ है ना पटाखा फैक्ट्री के मालिक. देवास में हादसे के बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर ने भी एहतियातन रामगढ़ी में रस्सी बम बनाने वाली फैक्ट्री की जांच के आदेश दिए थे. जब अचानक तहसीलदार यहां पहुंचे तो वहां पर कर्मचारी बिना सुरक्षा इंतजाम के पटाखे बनाते मिले. यहां तक की आग पर काबू पानी के उपकरण भी कई सालों पुराने मिले. पटाखा फैक्ट्री में हादसे का इंतजार लगातार हो रहे पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट के बाद ईटीवी भारत संवाददाता महेंद्र राय ने जायजा लिया कि कैसे पटाखा फैक्ट्री नियमों को ताक पर रख कर काम किया जाता है. रामगढ़ी में यजुवेंद्र सिंह चंदेल एक पटाखा फैक्ट्री संचालित करते हैं और जब छिंदवाड़ा कलेक्टर ने एक टीम बनाकर पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण करने भेजी तो पटाखा फैक्ट्री में नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं. यहां पर ना तो कर्मचारियों की सुरक्षा के इंतजाम थे और ना ही फायर सुरक्षा उपकरण सही हालत में थे.