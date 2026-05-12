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छिंदवाड़ा में फिल्मी अंदाज में बच्चे का अपहरण, 5 दिन बाद महाराष्ट्र से खोज लाई पुलिस

कपास के खेत में दंपति से कराई मजदूरी, मेहनताना नहीं देने पर मालिक के पोते का किया अपहरण. 3 साल का मासूम महाराष्ट्र से बरामद.

CHHINDWARA KIDNAPPING CASE
फिल्मी अंदाज में रिश्तेदार ने किया अपहरण (GettyImage)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:34 PM IST

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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपहरण किए गए 3 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. लावाघोगरी थाना क्षेत्र से 5 मई की देर रात दादा के साथ सो रहे अपहृत बच्चे को पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के सावनेर क्षेत्र से बरामद किया है. इस मामले में एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है.

दादा की गोद से अपहरण

जानकारी के अनुसार, "लावाघोगरी थाना क्षेत्र के निब्बूखेड़ा गांव में 5 कई की रात 3 साल का मासूम अपने दादा के साथ आंगन में सो रहा था, बच्चा अचानक देर रात गायब हो गया. जब दादा की आंख खुली तो बच्चा गायब देख हड़कंप मच गया, रात के अंधेरे में ही बच्चे की तलाशी की गई, लेकिन मासूम का कोई सुराग नहीं मिला.

मजदूरी नहीं देने पर मालिक के पोते का अपहरण (ETV Bharat)

फिल्मी अंदाज में रिश्तेदार ने किया अपहरण

परिजन ने मामले में एक रिश्तेदार पर शक जताते हुए अपहरण की आशंका व्यक्त की थी, जिसके बाद लावाघोगरी पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. लगातार 5 दिनों तक पुलिस द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर जांच और तलाशी अभियान चलाया गया. 5 दिनों बाद सोमवार को लावाघोगरी पुलिस ने महाराष्ट्र के सावनेर क्षेत्र के अन्तेवाड़ा गांव से मासूम को सकुशल बरामद कर परिजन को सौंप दिया. पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.

मजदूरी नहीं देने पर मालिक के पोते का अपहरण

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बच्चे के दादा ने एक साल पहले ठेके पर कपास की खेती की थी, उसमें आरोपी दंपति ने मजदूरी की थी. जिसकी 10 से 15 हजार रुपए मजदूरी रह गई थी. काफी मांगने के बावजूद भी मजदूरी नहीं मिली. इससे नाराज होकर 5 मई की देर रात बच्चे को बिस्तर से उठा ले गए. दंपति का मानना था कि बच्चे का दादा उसे तलाशता हुआ आएगा तब वे अपनी मजदूरी लेकर बच्चे को उसे सौंप देंगे. अब पुलिस दंपति के बयान की सच्चाई जानने में जुटी है.

CHHINDWARA KIDNAPPED CHILD RECOVER MAHARASHTRA
छिंदवाड़ा में फिल्मी अंदाज में बच्चे का अपहरण (ETV Bharat)

लावाघोघरी थाना प्रभारी आफताब खान ने बताया, "अपहृत बच्चे को महाराष्ट्र के सावनेर क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है, आरोपी की पहचान मुन्ना और उसकी पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है, जो कि पीड़ित परिवार का रिश्तेदार है. आरोपी मुन्ना को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है."

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