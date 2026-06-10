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छिंदवाड़ा में अचानक गायब हुए खेत, इधर से उधर हुई गांव की जमीन, हक्के-बक्के रह गए किसान

छिंदवाड़ा में किसानों के गायब हो गए खेत, फार्मर आईडी बनवाते वक्त हुआ खुलासा, कलेक्टर के पास पहुंचकर की शिकायत.

CHHINDWARA FIELDS DISAPPEARED
छिंदवाड़ा में अचानक गायब हो गए खेत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 2:11 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: कई पीढ़ियों से सुरलाखापा गांव के सैंकड़ों किसान जिस जमीन पर खेती किसानी करते आ रहे थे, अचानक सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन गायब हो गई है. मामले का खुलासा तब हुआ, जब किसान खाद के लिए फार्मर आईडी बनाने पहुंचे थे. कैसे पूरे गांव की जमीन अचानक इधर से उधर हो गई, किस तरीके से पूरे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया. जानिए वजह.

राजस्व ग्राम जमीन की हो गई हेराफेरी

कलेक्टर के पास जनसुनवाई में पहुंचे किसान गणेश राय ने बताया है कि "साल 2017- 18 में 16 खापा ग्राम पंचायत के पीपरढाना को राजस्व ग्राम में परिवर्तन किया गया था. जिसके लिए एक रिटायर्ड पटवारी शासन के द्वारा अधिकृत किया गया था. उन्होंने सुरलाखापा ग्राम पंचायत के पूरे किसानों की जमीन इधर से उधर कर दी है. किसान कोई और है और रकबा किसी और का दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं खेत के साथ-साथ मकान और सड़क को भी इधर से उधर कर दिया गया है. खसरा रकबा के साथ-साथ डिजिटल नशे में भी गड़बड़ी की गई है."

किसानों का आरोप (ETV Bharat)

फार्मर आईडी बनवाते वक्त हुआ खुलासा, अब किसान हो रहे परेशान

जमीन के नक्शे और रकबा में हेराफेरी के मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब किसानों को खेतों के लिए खाद की जरूरत थी. इसके लिए फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान जब ऑनलाइन सेंटर पहुंचे, तो पता चला कि जिस रकबा और खसरा नंबर के रिकॉर्ड किसानों के पास थे, उनके नाम पर जमीन ही नहीं है. इसके बाद तो किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने हर्रई तहसील में जाकर जांच की बात कही, लेकिन जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो वह कलेक्टर के पास पहुंचे.

गलती अधिकारी की भुगत रहे किसान, क्यों करें अपील

किसान रामकृपाल डेहरिया ने बताया कि "जब राजस्व ग्राम बनाया जा रहा था, तो जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई थी. उन्होंने मौके पर जाकर जांच नहीं की बल्कि ऑफिस में बैठकर पूरा रिकॉर्ड बना दिया. इसके बाद अब किसान परेशान हो रहे हैं. हर्रई तहसील में जाने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी अपील नक्शा दृष्टि कारण के लिए कर दीजिए, किसानों का कहना है कि जब गलती अधिकारियों ने की है तो किसान उसकी सजा क्यों भगत रहा है.

CHHINDWARA FARMERS JANSUNWAI
किसानों ने जनसुनवाई में की शिकायत (ETV Bharat)

क्या है मामला, कलेक्टर ने एसडीएम को दिए जांच के निर्देश

इस मामले में ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत की तो कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने अमरवाड़ा SDM हेमकरण धुर्वे को किसानों के रकबे में हुई हेरा फेरी के मामले को जांच करने के निर्देश दिए हैं. किसानों को राहत पहुंचाने की बात कही है. किसानों का कहना है कि 15 जून तक सीमांकन होता है. इसके बाद सीमांकन बंद हो जाएगा, हालांकि उन्होंने कलेक्टर के आश्वासन के बाद राहत की उम्मीद जताई है.

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