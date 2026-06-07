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डीजल के बाद खाद महंगी, किसानों की जेब होगी ढीली, जानें किस दाम में मिलेगी कौन सी खाद

175 से लेकर 550 रुपए तक बढ़ गए खाद के दाम ( ETV Bharat )