डीजल के बाद खाद महंगी, किसानों की जेब होगी ढीली, जानें किस दाम में मिलेगी कौन सी खाद
खरीफ सीजन से पहले किसानों को लगा बड़ा झटका, खाद के दाम बढ़ने से छिंदवाड़ा के अन्नदाता हुए परेशान, महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 10:57 AM IST
छिंदवाड़ा: डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की जेब पहले ही ढीली हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर खाद के बड़े दामों ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. छिंदवाड़ा में रबी सीजन में खाद की मारामारी का सामना कर चुके किसानों को खरीफ सीजन में महंगाई डायन सता रही है. दरअसल इस महीने रासायनिक खादों के सरकार ने रेट बढ़ा दिए हैं. यहां जानिए क्या भाव में मिलेंगे किसानों को खाद.
175 से लेकर 550 रुपए तक बढ़ गए खाद के दाम
खाद के दाम 175 रुपए बोरी से लेकर 550 रुपए बोरी तक बढ़ाए गए हैं, जिसमें पोटाश के दाम प्रति बोरी 1800 रुपए से बढकर 1975 रुपए पहुंच गए हैं. पोटाश के दामों में सीधे 175 रुपए का इजाफा हुआ है. वहीं एनपीके के दाम 1900 रुपए प्रति बोरी से बढकर 2450 रुपए तक पहुंच गए हैं. एनपीके में 550 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. रबी फसलों से फुर्सत पाते ही किसान रबी सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं. खेतों को तैयार करने के साथ ही वे खाद और बीज के जुगाड़ में भी लगे हुए हैं. अब खाद में महंगाई ने उन्हें चिंता में डाल दिया है.
ऐसा है खरीफ सीजन में खाद का गणित
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन ने बताया कि, ''खरीफ सीजन किसानों को मक्के की फसल के लिए प्रति एकड़ दो बोरी यूरिया, 1 बोरी एनपीके और 20 किलो पोटाश की आवश्कता होती है. एनपीके और पोटाश के दाम बढ़े हैं. ऐसे में खरीफ की फसल लगा रहे किसानों को एनपीके और पोटाश पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उनकी लागत पहले से बढ़ जाएगी. हालांकि कई किसान जरूर से ज्यादा खाद अपने खेतों में डालते हैं जिससे ओवरडोज होने की वजह से सही उत्पादन नहीं मिल पाता है.
किसानों की जेब होगी ढीली, यूरिया-डीएपी के दाम नहीं बढ़े
रबी के सीजन में यूरिया के लिए कतार में लगने मजबूर रहे किसानों के लिए राहत की बात है कि खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी के दाम नहीं बढ़े हैं. यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त बताई जा रही है. हालांकि डीएपी 12-32-16 न तो सहकारी समितियों में उपलब्ध है और न ही बाजार में मिल पा रही है. बदले में दूसरी खाद उपलब्ध कराई जा रही है.
एनपीके और पोटाश के 10-12 बैग प्रति बैग 50 किलो की खरीदी पर किसानों पर करीब 5 हजार रुपए का र्चा बढ़ गया है. इसके अलावा बीज की कीमतों में भी इजाफा बताया जा रहा है. खाद व बीज दोनों महंगे होने से खेती की लागत भी बढ़ सकती है. बढ़ी कीमतें किसानों के लिए घाटे का सौदा भी साबित हो सकती है.
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बढ़े हुए रेट को ऐसे समझें...
|खाद
|रबी
|खरीफ
|अंतर
|एनपीके 12-32-16
|1900
|2450
|550
|एनपीके 16-16-16
|1725
|2050
|325
|एनपीके 24-24-24
|1900
|2300
|400
|एनपीके 19-19-19
|1600
|2400
|800
|पोटाश
|1800
|1975
|175
बीजेपी ने कहा-12 सालों में नहीं बढ़े दाम
भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''जहां स्टॉक है वहां पुराने रेट में ही खाद उपलब्ध हो रही है. डीएपी और यूरिया के रेट नहीं बढ़े हैं, जो कि आवश्यक रूप से लगती है. पिछले 12 साल में रासायनिक खाद के दाम नहीं बढ़े हैं. वैश्विक परिस्थितियों के कारण आंशिक बढ़ोतरी हुई है.''
किसानों के साथ अत्याचार कर रही सरकार: कांग्रेस
कांग्रेस किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि, ''किसान पहले ही परेशान हैं, रबी की उपज के सही दाम नहीं मिले. उपज बेचने किसान परेशान रहे. अब खाद के बढ़े हुए दामों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ई-टोकन व्यवस्था भी परेशानी का कारण बनी हुई है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है.''