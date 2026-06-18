ETV Bharat / state

'गोदाम से गायब खाद आखिर कहां जा रही', फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केटिंग पर नकुलनाथ का प्रहार

किसानों का हक मारा जा रहा, जिम्मेदार सो रहे पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा, ''किसानों का हक मारा जा रहा है और जिम्मेदार सोए हुए हैं. कालाबाजारी से एक कदम बढ़कर अब गोदामों से ही खाद गायब हो रहा है तो कहीं नियम विरुद्ध जाकर खाद बेच दी जा रही, और किसान को खाद के लिए नियमों का हवाला दिया जा रहा. कई किसान ऐसे भी हैं जो ठेके पर जमीन लेकर खेती किसानी करते हैं, उनके लिए नियम पेचिदा साबित हो रहे हैं. वहीं खाद का दूसरा पहलू यह भी है कि गोदाम से ही गायब हो रहा. ऐसे में प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिर खाद गायब होने के बाद कहां जा रही है.''

छिंदवाड़ा: ''किसानों को खाद देने के लिए सरकार ने नियम कानून की लंबी लिस्ट तैयार कर दी. लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों को खुली छूट दे रखी है . इसीलिए खाद मिलना तो दूर गोदाम से ही खाद गायब हो जा रही है.'' ये आरोप कांग्रेस के नेता और छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने लगाए हैं. उन्होंने खाद की हेराफेरी पर सवाल उठाए हैं.

नकद लेकर भटक रहा किसान, बाजार में हो रही लूट

नकुलनाथ ने कहा है कि, ''नगद पैसा लेकर भटकते किसानों को उचित मूल्य की दुकानों से खाद नहीं मिल रही. वे खुले बाजार में लुट रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारों का लालच इतना बड़ा हो चुका है कि वे अब किसान के हक की खाद भी नियमों के खिलाफ जाकर बेच रहे हैं. ऐसा तभी संभव है जब सरकार की ओर से हरी झंडी मिल जाए या फिर कार्रवाई का डर खत्म हो जाए या फिर सत्ता से जुड़े हुए लोग ही उसमें लिप्त हो. दस्तावेजी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद भूमि के रकबे अनुसार खाद प्राप्त करने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं.

हाल ही में सरकार ने खाद के दामों में प्रति बोरी 175 रुपए से लेकर 550 रुपए तक बढ़ा दिए हैं. पोटाश के दाम प्रति बैग 1800 से बढ़कर अब 1975 रुपए, पोटाश में सीधे 75 रुपए, एनपीके के दाम 1900 रुपए से बढ़कर 2450 रुपए तक पहुंच गए हैं. निश्चित तौर पर गोदामों से गायब हुए खाद पर मुनाफाखोरी की जा रही होगी, क्योंकि लाखों रुपए के खाद का गायब होना कोई सामान्य घटना नहीं है. इतने गम्भीर और संवेदनशील मामले में कार्रवाई नहीं होना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है.''

गोदाम से गायब हुई खाद

नकुलनाथ का कहना है, ''पिछले सीजन में छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय की DMO ने बिना ई टोकन के 30 लाख रुपए की खाद बेच दी थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था. उसके बाद मेघदौन और चांद की समितियों से लाखों रुपयों की खाद नियम विरुद्ध बेचा जाना मिलीभगत का नतीजा है और यह पता नहीं चलना की आखिर खाद गई कहां यह बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है.''

सभी किसानों को दी जा रही है पर्याप्त मात्रा में खाद

छिंदवाड़ा डीएमओ अंकित गुरनानी का कहना है कि, ''सरकार के नियम के अनुसार ई टोकन के स्टॉक के आधार पर जिले के हर दुकानों से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद का वितरण किया जा रहा है. किसान ई टोकन जनरेट करने के बाद जहां पर स्टॉक है वहां पर बुकिंग कर रहे हैं और पहुंचने पर उन्हें निर्धारित मात्रा और जो दाम हैं उसमें पर्याप्त खाद दी जा रही है. कहीं कोई समस्या नहीं है.''