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छिंदवाड़ा में खाद वितरण पर रोक लगने से किसान गुस्से में, सड़कों पर उतरे, चक्काजाम

कृषि उपसंचालक मॉरीश नाथ ने बताया "जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक है लेकिन कुछ जगह दिक्कत आ रही थी. इसलिए खाद का मिलान करने के चलते 14 अगस्त से शासन ने निजी और सहकारी क्षेत्र में खाद वितरण फिलहाल रोक लगाई है. सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद दिलाने के लिए ऐसा किया गया."

छिंदवाड़ा : खाद वितरण में धांधली का आरोप लगाकर किसानों ने चक्काजाम कर दिया. फिलहाल जिला प्रशासन ने खाद वितरण बंद करने के आदेश जारी कर दिए. जिला प्रशासन का कहना है कि स्टॉक का मिलान किया जा रहा है. इसलिए 14 अगस्त से शासन ने निजी कोऑपरेटिव क्षेत्र के खाद वितरण केंद्रों से खाद बेचने पर रोक लगा दी है.

वहीं, प्रशासन के इस आदेश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. अब जिले के सभी सहकारी समितियां मार्कफेड के वितरण केंद्र व निजी और सहकारी सभी प्रकार के केंद्रों से खाद का वितरण रोक है. आईएफएमएस पोर्टल व खाद विक्रेताओं के वास्तविक स्टॉक की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

छिंदवाड़ा जिले में पर्याप्त स्टॉक का दावा

छिंदवाड़ा कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में खाद का स्टॉक भरपूर है. लेकिन ई-टोकन सिस्टम की व्यवस्था हटने से कालाबाजारी की आशंका बढ़ गई है, जिसके चलते स्टॉक की जांच की जा रही है. अगर जल्द ही खाद वितरण शुरू नहीं हुआ तो किसानों का हंगामा बढ़ सकता है. शुक्रवार को चौरई में कांग्रेस विधायक सुजीत सिंह चौधरी सहित किसानों ने खाद वितरण केंद्र के सामने चक्काजाम कर हंगामा किया था.

छिंदवाड़ा जिले में पर्याप्त स्टॉक का दावा (ETV BHARAT)

सांसद ने लिखा कृषि मंत्री को पत्र

सांसद बंटी विवेक साहू ने किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था सही ढंग से करने के लिए कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल और कलेक्टर हरेन्द्र नारायण को पत्र लिखा है. कलेक्टर हरेन्द्र नारायण का कहना है "मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार प्रदेश में किस वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके चलते किसानों को सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ ही तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जानी है. इसी अभियान के अंतर्गत किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद भी उपलब्ध होगी. पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं दूसरी खाद उपलब्ध कराई गई है."