छिंदवाड़ा में FDDI के देशभर के स्टूडेंट्स खेल प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाने को तैयार

मध्य प्रदेश में एफडीडीआई के दो सेंटर है, जिसमें एक गुना में और दूसरा छिंदवाड़ा में संचालित है. देशभर के 12 कैंपस के युवाओं को एक मंच पर लाने और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 से 27 फरवरी 2026 तक ऑल इंडिया इंटर कैंपस खेल प्रतियोगिता 'आरोहण 2026' की जा रही है. इसमें नोएडा, चंडीगढ़, रोहतक, पटना, जोधपुर, गुना, फुरसतगंज, अंकलेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई से आए 250 से ज्यादा छात्र-छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

छिंदवाड़ा : भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित एफडीडीआई (Footwear Design & Development Institute) द्वारा छिंदवाड़ा में ऑल इंडिया इंटर कैंपस खेल प्रतियोगिता 'आरोहण 2026' मंगलवार 24 फरवरी से शुरू हो रही है. इसमें देशभर के 12 कैम्पस के छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं.

खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य न केवल प्रतिस्पर्धा करना है, बल्कि छात्रों के बीच भाईचारा, टीम वर्क और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है. FDDI के केंद्र प्रभारी अरित्रा दास ने बताया "इस स्पोर्ट्स कांप्टीशन में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है. क्रिकेट, वॉलीबॉल, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेक बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम दैसे खेल इसमें शामिल हैं."

रंगारंग कार्यक्रम से होगा प्रतियोगिता का आगाज

उद्घाटन 24 फरवरी को मुख्य अतिथि राजा शंकरशाह विवि के कुलगुरु प्रो.इंद्रकुमार त्रिपाठी द्वारा किया जाएगा. इस अवसर पर विभिन्न कैंपस की मार्च पास्ट और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. संस्था के प्रमुख केंद्र प्रभारी अरित्रा दास ने कहा "यह प्रतियोगिता युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का एक बेहतरीन मौका देगी. हमें गर्व है कि हम इतने बड़े स्तर पर खेल भावना को प्रोत्साहित कर रहे हैं."

फुटवियर, लेदर, फैशन एवं रिटेल इंडस्ट्री में अवसर

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित FDDI फुटवियर, लेदर एसेसरीज एवं रिटेल के क्षेत्रों में शिक्षण व प्रशिक्षण देने वाला संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश फुटवियर, लेदर, फैशन एवं रिटेल इंडस्ट्री के क्षेत्रों में करियर बनाने वाले युवाओं को कुशल व पेशेवर बनाना है. साथ ही इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है.

पहले चरण के प्लेसमेंट ड्राइव में छिंदवाड़ा कैम्पस के 14 बच्चों का चयन हो चुका है. मेट्रो में चयनित विद्यार्थी देवर्यान पवार, मानसी बारवे, मोहित कुमार, सुरक्षा वर्मा, साक्षी पाठे, वैभव साहू, अंशुल, प्राची हालगुले, यशी व मौली पटवा ने संस्थान का नाम गौरान्वित किया है.