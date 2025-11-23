छिंदवाड़ा से गायब हुई नाबालिग जबलपुर में मिली, फिर सामने आई झकझोर देने वाली कहानी
स्कूल फीस जमा नहीं कर पाए पिता तो बेटी ने उठाया ऐसा कदम, सुनकर पुलिस भी हो गई हैरान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 12:26 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 1:21 PM IST
छिन्दवाड़ा : घर से गायब हुई नाबालिग के मामले में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. 18 नवंबर को छिंदवाड़ा के देहात थाने में शिकायत लेकर पहुंचे भैयालाल ने पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए लापता हो गई है. उन्हें आशंका थी कि किसी व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर कर अपहरण कर लिया है लेकिन जब पुलिस ने नाबालिग को खोज निकाला तो बेटी ने घर से गायब होने की चौंकाने वाली वजह बताई.
इस वजह से घर छोड़कर चली गई थी नाबालिग
देहात थाना प्रभारी गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया, '' गंगई के भैयालाल भारती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई है. उसे ऐसी शंका है कि उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया है. रिपोर्ट पर अपराध.क्र.534/2025 धारा 137(2) बीएनएस की कायमी कर जांच में लिया गया. मुखबिर की सूचना के आधार पर नाबालिग को जबलपुर जिले को गोरखपुर से दस्तयाब किया गया है. पूछताछ पर नाबालिग ने बताया है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसके पिता उसकी पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे पा रहे थे. इसलिए घर से बिना बताए चली गई.
थाना प्रभारी ने चुकाई स्कूल फीस आगे भी करेंगे मदद
पुलिस के मुताबिक नाबालिग का भाई मजदूरी करके घर के खर्च चलाता था और पिता की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह खर्च उठा सके लेकिन अचानक भाई का एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से उसके काम बंद हो गए थे. पिता ने बेटी की स्कूल फीस भरने से भी मना कर दिया था क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी. इन्हीं सब वजहों से बच्ची गुस्से में बिना बताए ही घर से चली गई थी.
नाबालिग को दस्तयाब करने के बाद थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत ने स्कूल की फीस चुकाई और परिजनों से कहा कि आगे जो भी आर्थिक जरूरत पड़ेगी वे उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे.
ऑपरेशन मुस्कान से किया जा रहा नाबालिगों का पता
पुलिस मुख्यालय द्वारा नाबालिग अपहृत बालक/बालिकाओ की दस्तयाबी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में छिंदवाड़ा पुलिस ने जबलपुर के गोरखपुर से नाबालिग को दस्तयाब किया. वहीं एक अन्य नाबालिग के मामले में यह सामने आया कि वह इसलिए घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि परिजनों ने उसे जब वेबजह घूमने से मना किया था पर उसे घूमने का बहुत शौक था.