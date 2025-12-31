नौकरी बचाने बेटी को दूसरे शख्स के नाम लिखा! पिता की खोज में दफ्तरों में भटक रही मासूम
छिंदवाड़ा में तीसरी संतान होने पर नौकरी जाने का डर, पिता ने समग्र ID में नहीं जुड़वाया बेटी का नाम, कलेक्टर के पास पहुंची पत्नी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 1:46 PM IST
छिंदवाड़ा: पहले तो सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाया और बाद में जब नौकरी पर बन आई तो अपने जिगर के टुकड़े को ही दूसरे की संतान बता डाला. यह कारनामा किया है छिंदवाड़ा के एक अधीक्षक ने, जिसने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी बेटी को ही अपने भाई की बेटी बता डाला. अब पांच साल की बेटी अपने पिता का अधिकार पाने के लिए दर-दर भटक रही हैं.
नौकरी बचाने खुद की बेटी को बताया दूसरे की संतान
हर्रई के छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक कैलाश सूर्यवंशी की शिकायत उसकी पत्नी ने कलेक्टर कार्यालय में की. पत्नी सुषमा सूर्यवंशी ने बताया कि उनकी शादी 2019 में पूरे रीति रिवाज से गांव में हुई थी. पहली पत्नी से कैलाश सूर्यवंशी का तलाक हो चुका था. लेकिन फिर बाद में कैलाश सूर्यवंशी ने पहली पत्नी को अपना लिया और इन्हें छोड़ दिया. उनकी एक 5 साल की बेटी है.
पहली पत्नी से दो बच्चे होने की वजह से जब दूसरी पत्नी से तीसरी संतान हुई तो इन्होंने अपनी इस बेटी को सरकारी कागजों में अपने भाई की बेटी बता डाला. क्योंकि सरकारी नियम था कि अगर तीसरी संतान होती है तो नौकरी जा सकती है. अब वहीं 5 साल की बेटी अपनी मां के साथ अपने पिता का नाम पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है. कलेक्टर कार्यालय में पहुंची मां बेटी रो-रोकर अपना दर्द बयां कर रही थीं.
स्कूल में पूछ रहे बच्चे के पिता का नाम
सुषमा सूर्यवंशी ने बताया कि, ''उसकी बेटी स्कूल पढ़ने जाने की तैयारी कर रही है. स्कूल में उसका दाखिला करवाना है, लेकिन स्कूल के दस्तावेजों के लिए समग्र आईडी की जरूरत है. समग्र आईडी में उसके पिता का नाम नहीं है. जब इस मामले में वह हर्रई पहुंची और उसने आवेदन दिया तो उसके पति कैलाश सूर्यवंशी ने उसके साथ मारपीट की."
- युवती को इंटरव्यू के बहाने बुलाया, प्यून ने गेट बाहर से बंद किया, क्लर्क ने हवस मिटाई
- AI ने छीनी नौकरी! ग्राफिक्स डिजाइनर ने Neet छात्रा के साथ मिल 15 लाख की लूट की
- नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ 2 युवकों को पड़ा महंगा, पिटाई के बाद ग्रामीणों ने आधा सिर मुंडवाया
कोर्ट में चल रहा है मामला इसलिए कुछ भी नहीं कहूंगा
सुषमा सूर्यवंशी ने कहा कि, ''मैंने अपना और अपनी बेटी के भरण पोषण के अधिकार के लिए न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है. वहां पर मामला विचाराधीन है लेकिन फिलहाल उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए पिता का नाम जरूरी है. ऐसे में वह कलेक्टर कार्यालय सहित सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है. इस मामले में सुषमा सूर्यवंशी के पति कैलाश सूर्यवंशी का कहना है कि, ''हमने न्यायालय की शरण ली है, न्यायालय से जो निर्णय होगा उसके बाद मैं कुछ कह पाऊंगा.''
जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने बताया कि, ''हर्रई के छात्रवास अधीक्षक कैलाश सूर्यवंशी के खिलाफ उनकी दूसरी पत्नी ने शिकायत की है. मैं अभी छुट्टी पर हूं, आने के बाद जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी और फिर विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी.''
एक दिन के बच्चे को जिंदा दफनाया था
सरकारी नियम था कि, ''26 जनवरी 2001 के बाद अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की तीसरी संतान होती है तो उसे नौकरी से बेदखल किया जाएगा. इसी के डर से कुछ महीने पहले हर्रई में एक शिक्षक ने जब उसकी तीसरी संतान हुई तो उसने अपने मासूम बच्चे को जिंदा ही दफना दिया था. यह मामला भी काफी सुर्खियों में था.