छिंदवाड़ा के खेतों में सिंचाई के लिए मोहन सरकार ने खोल दिया खजाना, हजारों करोड़ सिर्फ पानी के लिए
सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2 हजार 611 करोड़ और पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिए 197 करोड़, सांसद और जिला अध्यक्ष ने जमकर पढ़े कसीदे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:36 AM IST
छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसानों के लिए खुशखबरी है. यहां सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2 हजार 611 करोड़ और पेंच व्यपवर्तन परियोजना की निरंतरता के लिए 197 करोड़ रु की स्वीकृति की गई. मोहन सराकर के इस कदम को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और छिंदवाड़ा के सांसद ने जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है. उन्होंने कहा कि ये कदम जिले के किसानों की खुशहाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.
खेतों तक पहुंचेगा पानी, किसान होंगे मालामाल
भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा, '' मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है. इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति से छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि के लिए पानी मिलेगा उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के माध्यम से जिले के 1 लाख 90 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है.''
सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था
उन्होंने आगे कहा, '' वहीं, पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना के लिए स्वीकृत 197 करोड़ रु से संबंधित कामों को गति मिलेगी. इस परियोजना का उद्देश्य छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिलों में कृषि के लिए पानी की सप्लाई करना और छिंदवाड़ा जिले में 1 लाख 26 हजार 647 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है. किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना उनकी आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण विकास की मजबूत नींव है. इन परियोजनाओं से जिले में खेती को नई दिशा मिलेगी तथा किसानों को बेहतर कृषि संभावनाएं प्राप्त होंगी. सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
छिंदवाड़ा और पांढुर्णा का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में : विवेक साहू
सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, '' कमलनाथ और विपक्ष हमेशा आरोप लगाते हैं कि छिंदवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश सरकार भेदभाव करती है. जबकि छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले का विकास मध्य प्रदेश सरकार की पहली पंक्ति में है क्योंकि छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में कृषि विस्तार और जल संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख और पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना के लिए 197 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है.
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सांसद ने आगे कहा, '' पांढुर्णा में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना के लिए नवीन पदों की भी स्वीकृति मिली है. पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना का उद्देश्य छिंदवाड़ा व सिवनी जिलों में कृषि हेतु जल आपूर्ति करना है. सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि छिंदवाड़ा की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए मंजूरी दी गई, जिससे व्यापक स्तर पर सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा.''