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छिंदवाड़ा के खेतों में सिंचाई के लिए मोहन सरकार ने खोल दिया खजाना, हजारों करोड़ सिर्फ पानी के लिए

मोहन सरकार ने छिंदवाड़ा पर की धनवर्षा ( Etv Bharat )

छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसानों के लिए खुशखबरी है. यहां सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2 हजार 611 करोड़ और पेंच व्यपवर्तन परियोजना की निरंतरता के लिए 197 करोड़ रु की स्वीकृति की गई. मोहन सराकर के इस कदम को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और छिंदवाड़ा के सांसद ने जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है. उन्होंने कहा कि ये कदम जिले के किसानों की खुशहाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.

खेतों तक पहुंचेगा पानी, किसान होंगे मालामाल भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा, '' मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है. इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति से छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि के लिए पानी मिलेगा उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के माध्यम से जिले के 1 लाख 90 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है.''