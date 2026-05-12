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मिट्टी के चढ़ावे से खुश होते हैं कुंवारा भिवसेन बाबा, खेतों में 'रास' डालने से होती बंपर खेती

महाराष्ट्र के नागपुर जिले का छोटा सा है गांव भीमगढ़, जहां पर कुंवारा भिवसेन बाबा का मंदिर है. लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में खेतों से मिट्टी और बोए जाने वाला अनाज ले जाकर चढ़ाने से बाबा खुश होते हैं और फिर उसी से कुछ मिट्टी और अनाज वापस लाकर खेतों में डाल दो, तो खेतों में फसल की उपज मालामाल कर देती है. इसलिए इस मंदिर में नारियल फूल और मिठाइयां कम और मिट्टी व अनाज का चढ़ावा ज्यादा आता है.

छिंदवाड़ा: महाराष्ट्र के नागपुर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां पर सुबह से ही लोगों की भीड़ पूजा पाठ के लिए लग जाती है. कोई थैली में अनाज भरकर लाता है तो कोई पोटलियों में मिट्टी और फिर भिवसेन बाबा के पास चढ़ा दिया जाता है. कुछ देर बाद फिर इस मिट्टी और चढ़ाए हुए बीजों को समेट कर पोटली बना ली जाती है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्णा से सबसे ज्यादा किसान यहां अपने खेतों की मिट्टी और अनाज लेकर आते हैं. आखिर क्यों इस मंदिर में मिट्टी और अनाज चढ़ा कर भगवान को खुश किया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी...

खेतों में रास डालने से होती बंपर पैदावार (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के किसान पहुंचते हैं सबसे अधिक

मंदिर के पुजारी दिनेश इनवाती ने बताया कि "मई और जून के महीने में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले से सबसे ज्यादा किसान यहां अपने खेतों की मिट्टी और अनाज लेकर आते हैं, जो भी अनाज वे खेतों में बोते हैं, इसका थोड़ा-थोड़ा भाग लेकर बाबा को चढ़ाया जाता है, जिसे रास कहा जाता है. रास का मतलब होता है कि अगर भंडार या खेतों में इसका थोड़ा सा भाग भी मिला दिया जाए, तो वहां कमी नहीं होती."

मिट्टी के चढ़ावे से खुश होते हैं कुंवारा भिवसेन बाबा (ETV Bharat)

इसी मान्यता के अनुसार लोग यहां पर अनाज और मिट्टी का रास चढ़ाते हैं और फिर उसे वापस ले जाकर खेतों में और अनाजों के बीच में थोड़ा-थोड़ा डाल देते हैं. इससे भगवान उनके खेतों में भरपूर फसल की उपज देते हैं. छिंदवाड़ा के तिगाई गांव के रहने वाले रामचरण यदुवंशी ने बताया कि "करीब 12 सालों से यहां खेतों की मिट्टी और सीजन के अनुसार अनाज लेकर आते हैं. जब से यहां आना शुरू किया है, खेतों में फसल की उपज बढ़ गई है, यहां आकर पूजा के बाद बाबा से मन्नत मांगनी पड़ती है."

कुंवारा भिवसेन बाबा को चढ़ाते हैं खेत की मिट्टी और अनाज (ETV Bharat)

जनकल्याण के लिए कुंवारे रहने का लिया था संकल्प

मंदिर के पुजारी दिनेश इनवाती ने बताया कि "कुंवारा भिवसेन को मूल रूप से जनजातियों का देवता माना जाता है. पेंच नदी के किनारे बसे पहाड़ के ऊपर कभी भिवसेन बाबा तपस्या किया करते थे. जनता के कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने का संकल्प लिया था और उसके बाद लोग उनकी पूजा करने लगे थे. इसलिए इसे कुंवारा भिवसेन का मंदिर कहा जाता है."

भंडारे में हर दिन हजारों लोग होते हैं शामिल

मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हर दिन यहां पर हजारों लोग बाबा के दर्शन और पूजा करने आते हैं. यहां आने के बाद लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण भी करते हैं. खास बात ये है कि खाने वालों की संख्या चाहे कितना भी हो, लेकिन एक बार भंडारा बन जाता है, तो फिर दूसरी बार बनाने की जरूरत नहीं होती है और न ही कभी खाने की कमी होती है.