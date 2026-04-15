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खाली पड़े खरीदी केंद्र, छिंदवाड़ा में गेहूं बेचने नहीं पहुंचे किसान, किस बात की नाराजगी

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू, डेडलाइन फिक्स होने के बाद भी छिंदवाड़ा में खरीदी केंद्रों पर गेहूं लेकर नहीं पहुंचे किसान.

MP FARMERS NO REACH KRISHI MANDI
खाली पड़े खरीदी केंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 5:02 PM IST

4 Min Read
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छिंदवाड़ा: बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदी का काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन छिंदवाड़ा के अधिकतर खरीदी केंद्रों में किसान अपना गेहूं लेकर नहीं पहुंचे. प्रशासन का दावा है की खरीदी के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन किसानों का कहना है की खरीदी केंद्र इस बार छिंदवाड़ा जिले में निश्चित एरिया से काफी दूर बनाए गए हैं, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं.

जिले में बनाए गए 84 गेंहू खरीदी केंद्र

छिंदवाड़ा जिले में 84 समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए केंद्र बनाए गए हैं. 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होना था. सभी केंद्र में तैयारियां पूरी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सारना खरीदी केंद्र में किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचे थे. सारना गेहूं खरीदी केंद्र के प्रभारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि "आज की डेट के लिए चार किसानों ने गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक कराया था, लेकिन कोई भी किसान नहीं पहुंचा है. व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है. सरकार के नियम अनुसार खरीदी भी की जाएगी."

CHHINDWARA FARMERS NO BENEFIT
हफ्ते में 5 दिन की जाएगी गेहूं खरीदी (ETV Bharat)

किसानों ने केंद्र दूर होने का लगाया आरोप

किसान घनश्याम सोनी ने बताया कि "पहले खरीदी केंद्र बामनवाड़ा सेवा सहकारी समिति में हुआ करता था. अब यहां से हटाकर 32 किलोमीटर दूर लिखडी केंद्र में बना दिया गया है. जिसकी वजह से किसानों का भाड़ा यानि किराया ज्यादा लग रहा है. खरीदी केंद्रों में किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं. उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि केंद्रों की दूरी बहुत ज्यादा कर दी गई है. सरकार ₹40 एक क्विंटल में बोनस दे रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भाड़ा लग रहा है."

बीजेपी के कार्यकर्ता भी गेहूं खरीदी केंद्र में रहेंगे तैनात

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी हर केंद्र में दो लोगों की ड्यूटी लगाई है. जिसके लिए प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किया गया है. भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय पटेल ने बताया कि "गेहूं खरीदी केंद्र में सरकार के नियम अनुसार सभी काम होने चाहिए. किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामने न करना पड़े. इसके लिए हर केंद्र में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है, जो व्यवस्थाओं से लेकर किसानों की तुलाई और सभी कामों को देखेंगे. अगर इसमें कहीं गड़बड़ी होगी तो प्रशासन और सरकार को उसकी जानकारी देंगे."

हफ्ते में 5 दिन की जाएगी गेहूं खरीदी

कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया कि "जिला स्तरीय उपार्जन समिति द्वारा जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 84 केंद्र निर्धारित किए गए हैं. सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) काम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक संचालित होगा, जबकि तौल पर्ची शाम 6 बजे तक जारी की जाएगी. जिन किसानों की तौल किन्ही कारणों से सोमवार से शुक्रवार के बीच नहीं हो पाएगी, उनकी तौल शनिवार को की जाएगी. सुचारू उपार्जन कार्य के लिए प्रत्येक विक्रय केंद्र के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है.

CHHINDWARA KRISHI MANDI 30 KM AWAY
खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे किसान (ETV Bharat)

उपार्जन केन्द्रों में छायादार स्थान में बैठने और पेय जल की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र में बारदाने, तौल कांटे सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण और उपज की साफ सफाई के लिए पंखा, छनना आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराई जाएं. कृषकों को कोई परेशानी न हो. उन्होंने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 2585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा.

शासन के निर्देशानुसार गेहूं के उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रहे. इस वर्ष जिले में 29,585 किसानों ने गेहूं विक्रय के लिये पंजीयन कराया है. किसान शासन के निर्देशानुसार अपने नजदीकी उपार्जन केंद्र में स्वेच्छानुसार एवं सुविधानुसार निर्धारित समय-सीमा में स्लॉट बुकिंग कर अपनी उपज विक्रय कर सकते हैं."

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