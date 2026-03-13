ETV Bharat / state

सराकार के भरोसे बैठे रहे 40 हजार किसान हुए लोन डिफॉल्टर, बैंक भेज रहा नोटिस

तीन सालों से कर्ज माफी की उम्मीद कर रहे किसान, कमलनाथ ने किया था वादा, किसान हो रहे परेशान

तीन सालों से कर्ज माफी की उम्मीद कर रहे किसान (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 6:51 AM IST

छिन्दवाड़ा : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से कर्ज लेकर माफ होने की उम्मीद कर रहे किसानों को ना तो अब लोन मिल पा रहा है और ना ही खाद बीज खरीद पा रहे हैं क्योंकि जिले के करीब 40000 से ज्यादा किसान डिफॉल्टरों की सूची में शामिल हो गए हैं.

तीन सालों से कर्ज माफी की उम्मीद कर रहे किसान

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के करीब सवा लाख खाताधारक किसानों में से 40 हजार से ज्यादा किसान डिफॉल्टर की सूची में शामिल हैं. बीते तीन साल पहले कर्जमाफी की आस में केसीसी का लोन चुकाने से बचते रहे, लेकिन अब भारी भरकर कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं. ऐसे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याजदर पर नए कर्ज का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है. बैंक प्रबंधन ऐसे कर्जदारों को पुराना लोन चुकता कर नया लोन तुरंत लेने का भी ऑफर भेज रहा है.

किसानों के संबंध में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित (Etv Bharat)

40 हजार किसानों से वसूली बाकी

छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले की 26 बैंक शाखाओं की 185 सहकारी समितियों के करीब सवा लाख खाताधारक किसान हैं. जून 2025 की सूची के अनुसार दोनों जिले के 45 हजार 448 किसानों पर 269 करोड़ 31 लाख 97 हजार का कर्ज था. इन किसानों को डिफॉल्टर की सूची में शामिल किया गया था. वहीं 2025-26 के रबी और खरीफ सीजन में 84 हजार 743 किसानों को 1187 करोड़ 74 लाख 19 हजार रुपए का कर्ज बांटा गया है. इनमें से अब तक 319 करोड़ 55 लाख 71 हजार रुपए की वसूली हो पाई है. अब भी करीब 40 हजार किसानों से वसूली होना बाकी है.

डिफॉल्टर किसानों को बढ़ते हुए भारी भरकर ब्याज से बाहर निकालने के लिए जिला सहकारी बैंक ने पुराना कर्ज चुकाकर तुरंत नया कर्ज देने का ऑफर दिया है, जिससे उन्हें नए कर्ज पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिल सके.

ड्यू डेट के पहले जमा किया तो मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ

जिला सहकारी बैंक के सहायक महा प्रबंधक एके जैन ने बताया, ''खरीफ सीजन में अल्पकालीन कर्ज लेने वाले किसानों को 28 मार्च तक कर्ज की राशि जमा करनी होगी. अंतिम तारीख के पहले राशि जमा करने पर ही शून्य प्रतिशत ब्याजदर का लाभ मिलेगा. इसी तरह रबी सीजन के लिए कर्ज लेने वाले किसानों को 15 जून के पहले कर्ज की राशि जमा करनी होगी. डिफॉल्टर की सूची में शामिल किसान बकाया कर्ज जमा कर नए सिरे से कर्ज के सकेंगे.

कमलनाथ ने किया था कर्ज माफी का वादा, बीजेपी ने ब्याज किया माफ

जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा, '' जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो ₹2 लाख तक का कर्ज माफ कर रहे थे. सबसे पहले उन्होंने किसानों की फाइल में साइन किया. लगातार कर्ज माफी के दौर चल रहे थे, इसी बीच सरकार नहीं रही और किसानों को उम्मीद थी कि फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्ज माफ होगा लेकिन सरकार बीजेपी की बनी और किसानों के साथ धोखा किया गया.

वहीं, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय पटेल ने कहा, '' मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत दर पर कर्ज देती है उसके साथ ही सम्मान निधि और अन्य लाभ भी दे रही है. इसके अलावा ₹2लाक तक कर्ज वाले किसानों का ब्याज भी माफ किया गया है ताकि किसानों को राहत मिल सके. कमलनाथ ने तो सिर्फ किसानों के साथ धोखा किया था.''

