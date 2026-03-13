ETV Bharat / state

सराकार के भरोसे बैठे रहे 40 हजार किसान हुए लोन डिफॉल्टर, बैंक भेज रहा नोटिस

तीन सालों से कर्ज माफी की उम्मीद कर रहे किसान (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से कर्ज लेकर माफ होने की उम्मीद कर रहे किसानों को ना तो अब लोन मिल पा रहा है और ना ही खाद बीज खरीद पा रहे हैं क्योंकि जिले के करीब 40000 से ज्यादा किसान डिफॉल्टरों की सूची में शामिल हो गए हैं. तीन सालों से कर्ज माफी की उम्मीद कर रहे किसान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के करीब सवा लाख खाताधारक किसानों में से 40 हजार से ज्यादा किसान डिफॉल्टर की सूची में शामिल हैं. बीते तीन साल पहले कर्जमाफी की आस में केसीसी का लोन चुकाने से बचते रहे, लेकिन अब भारी भरकर कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं. ऐसे किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याजदर पर नए कर्ज का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है. बैंक प्रबंधन ऐसे कर्जदारों को पुराना लोन चुकता कर नया लोन तुरंत लेने का भी ऑफर भेज रहा है. किसानों के संबंध में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित (Etv Bharat) 40 हजार किसानों से वसूली बाकी छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले की 26 बैंक शाखाओं की 185 सहकारी समितियों के करीब सवा लाख खाताधारक किसान हैं. जून 2025 की सूची के अनुसार दोनों जिले के 45 हजार 448 किसानों पर 269 करोड़ 31 लाख 97 हजार का कर्ज था. इन किसानों को डिफॉल्टर की सूची में शामिल किया गया था. वहीं 2025-26 के रबी और खरीफ सीजन में 84 हजार 743 किसानों को 1187 करोड़ 74 लाख 19 हजार रुपए का कर्ज बांटा गया है. इनमें से अब तक 319 करोड़ 55 लाख 71 हजार रुपए की वसूली हो पाई है. अब भी करीब 40 हजार किसानों से वसूली होना बाकी है.