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छिंदवाड़ा में मानसून की बेरुखी, 3 लाख हेक्टेयर बर्बाद, दोबारा बोनी करने को मजबूर किसान

किसान आनंद राजपूत ने बताया , "छिंदवाड़ा में हर साल मानसून की बारिश 20 से 22 जून के बीच आ जाती है, इसके पहले 12 या 13 जून से ही प्री मानसून सक्रिय हो जाता है. इसलिए अधिकतर किसान 8 या 9 जून से मक्का की फसल लगाना शुरू कर देते हैं. क्योंकि एक बार अगर तेज बारिश हो जाए तो खेतों में ट्रैक्टर चलाना मुश्किल होता है. इसलिए मक्का की फसल पहले ही लगा दी जाती है. इस बार भी हमने और कई किसानों ने खेतों में बोनी कर दी थी, प्री मानसून में हल्की बारिश हुई, लेकिन उसके बाद बारिश नहीं होने की वजह से मक्का खेतों में खराब हो गया है. फिर से हमें खेतों में बोनी करना होगा."

छिंदवाड़ा: मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. महंगा बीज और खाद लेकर खेतों में बोनी कर चुके किसानों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है. क्योंकि मानसून की देरी के चलते खेतों में लगाया बीज खराब होने की कगार पर आ गया है. छिंदवाड़ा में करीब 70 प्रतिशत किसान अपने खेतों में मक्का की फसल लगा चुके हैं. कुछ जगह हल्की बारिश होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई है तो कई जगह अभी तक बारिश ने दस्तक भी नहीं दी है.

मानसून के शॉर्ट ब्रेक से किसानों को लाखों का नुकसान (ETV Bharat)

मानसून की बेरुखी से अन्नदाता बेहाल

किसानों का कहना है कि एक एकड़ जमीन में मक्का लगाने के लिए करीब 10 से 12 हजार रुपए शुरुआत में लागत आती है. बारिश नहीं होने की वजह दोबारा बोनी करना पड़ेगा. इसलिए किसानों के लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं. इतना ही नहीं जब खेतों में एक ही फसल की दोबारा बुवाई की जाती है तो उपज भी कम मिलती है. इसलिए किसानों को उत्पादन में भी नुकसान होगा. हर साल की तरह इस साल भी किसानों ने समय से खेतों में मक्का लगा दी थी. लेकिन समय से बारिश नहीं होने से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

मानसून के शॉर्ट ब्रेक में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "आमतौर पर मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार धीमी गति होने की वजह से 25 से 26 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून में एंट्री होने की उम्मीद है. जब तक पूरे तरीके से मानसून एक्टिव ना हो जाए किसान अपने खेतों में फसल की बोनी ना करें. हालांकि छिंदवाड़ा में करीब 70% मक्के की फसल खेतों में लगाई जा चुकी है."

छिंदवाड़ा में बारिश की कमी के चलते 3 लाख हेक्टेयर बर्बाद बीज बर्बाद (ETV Bharat)

सूखे पांस की बोनी में ज्यादा उपज मिलने का दावा

करीब 60 सालों से खेती कर रहे 72 वर्षीय किसान खूबचंद डेहरिया ने बताया, "मक्का अरहर और बरबटी को मानसून की बारिश के पहले ही अगर सूखे खेतों में लगा दिया जाए तो उपज ज्यादा होती है. इसलिए गांव में इसे सूखे पांस की बोनी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार मृग नक्षत्र की बोनी को सबसे अच्छा माना जाता है. यह 8 जून से 22 जून के बीच होता है. इसलिए किसान लगभग खेतों में फसल लगाकर शुभ मानते हैं. क्योंकि इस दौरान ही मानसून भी सक्रिय हो जाता है, इस साल अलनीनो के असर की वजह से मानसून आने में देरी हो रही है. जिससे किसानों का गणित गड़बड़ नजर आने लगा है."

छिंदवाड़ा कृषि विभाग के उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया, "छिंदवाड़ा में लगभग चार लाख हेक्टेयर जमीन पर मक्का की खेती की जाती है. अभी तक करीब 3 लाख हेक्टेयर में फसल लगा चुके हैं. यहां अधिकतर किसान मानसून आने के पहले मक्का अपने खेत में लगा देते हैं. विभाग के द्वारा किसानों को बार-बार समझाइश दी जाती है कि मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाने के बाद ही खेतों में फसल लगाई जानी चाहिए, लेकिन किसान अधिकतर इन बातों को नहीं मानते हैं."