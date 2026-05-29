किसानों के सामने नई दुविधा, मशीनरी पर निर्भर रहना छोड़ें या खेती से ही किनारा कर लें
एक तरफ खेती को मुनाफे का धंधा बनाने, आय दोगुनी करने के दावे तो दूसरी तरफ किसानों के सामने लागत निकालने की मशक्कत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 4:50 PM IST
छिंदवाड़ा : आज से 4 दशक पहले तक किसान खेती के लिए पूरी तरह से मशीनरी पर निर्भर नहीं थे. सभी किसानों के पास बैल थे. खेती का सारा काम बैलों की मदद से करते थे. खेती में मशीनरी आने से पहले तक किसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. ज्यादा मेहनत के साथ ही बैलों को पालने का ही खर्च था. लेकिन जब से खेती मशीनरी पर निर्भर हुई तो किसानों ने धीरे-धीरे बैल रखना बंद कर दिए. अब हालत ये है कि किसान खेती का सारा काम बुआई से लेकर थ्रेसिंग सब मशीनरी से करवाते हैं. और इनकी असली दिक्कत अब यहीं से शुरू होती है.
खेती के पुराने तौर-तरीके वर्तमान में संभव नहीं
डीजल के लगातार बढ़ते रेट के कारण अब किसान परेशान हैं. किसानों का कहना है कि खेती की लागत इतनी बढ़ चुकी है कि फसल की सारी राशि लागत में ही लग जाती है. इससे बड़ी समस्या ये है कि अगर किसान अब दोबारा पुरानी पद्धति पर लौटना भी चाहें तो लौट नहीं सकते, क्योंकि अब न तो बैल हैं और न ही पुराने तरीके से खेती करने के सारे उपकरण. ऊपर से अब किसानों की नई पीढ़ी मैदान में है, जो बैल और हल चलाकर खेती करने की सोच भी नहीं सकते. असली समस्या यहीं से शुरू होती है.
किसान उधेड़बुन में- अब कैसे मैनेज करें लागत
एक माह के अंदर चौथी बार फिर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं. छिंदवाड़ा में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए तो डीजल के रेट 101 रुपये पार हो गए हैं. इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है. अब खेती की लागत और बढ़ गई है. बारिश से पहले होने वाली खरीफ की बौनी के लिए खेत तैयार करने हैं लेकिन किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि वे करें तो क्या करें. इस खर्च को कैसे मैनेज कर पाएंगे, इसी चिंता में किसान डूबे हैं. छिंदवाड़ा के गुरैया ढाना के किसान बंटी यदुवंशी कहते हैं "आज के समय में सिर्फ वही नहीं बल्कि सभी किसान परेशान हैं. अब बैल-बखर मिलना मुश्किल हैं. सभी लोग ट्रैक्टर से खेतों में जुताई करते हैं."
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नई पीढी बैल-बखर की खेती नहीं कर सकेगी
किसानों का कहना है "खेतों में ट्रैक्टर चलाना अब महंगा हो गया है. खरीफ फसल की बोवनी की तैयारी में जुटे किसान गोपाल का कहना है "अब समय काफी बदल गया है. आज के किसान बैल-हल से खेती नहीं कर सकते. न तो बैल-बखर मिलेंगे और इनका इंतजाम कर भी लिया जाए तो बैलों की देखभाल और खेतों में बखर चलाना आज के किसानों की बस की बात नहीं रही. क्योंकि उन्होंने शुरू से मशीनरी के दम पर ही खेती की है. लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि खेती कराने मे लागत बहुत ज्यादा आ रही है."