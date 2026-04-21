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किसान अक्षय तृतीया पर ही क्यों मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर? परंपरा और वैज्ञानिक तथ्य जानिए

अक्षय तृतीया पर किसानों ने नए साल का शुभारंभ कर पारंपरिक तरीके से पूजा-पाठ की. खेतों में नए सिरे से काम शुरू किया.

Farmers Celebrate Akshaya Tritiya
खरीफ की फसलों के लिए बीज की बिक्री शुरू (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: अक्षय तृतीया के साथ ही किसानों का नया साल भी शुरू हो गया. इस दिन किसान खेतों में मुहूर्त की शुरुआत करते हैं. अक्षय तृतीया पर पूजा करने के बाद किसान खेतों की गर्मी के मौसम में काम शुरू कर देते हैं. किसानों की नए साल पर ये पूजा विशेष होती है, जिसमें सिर्फ प्रकृति के ही उत्पादों को शामिल किया जाता है. क्योंकि सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है.

खेत के कुएं से भरा मटके में पानी

जानकार बताते हैं अक्षय तृतीया के दिन कोई मुहूर्त या तिथि की जरूरत नहीं होती है. इसलिए अधिकतर लोग इस दिन शुभ कामों की शुरुआत करते हैं. अन्नदाताओं के लिए भी अक्षय तृतीया का दिन बेहद कास होता है. किसान अपने खेतों की मिट्टी लाकर पलाश के पत्ते और हल और बख्हर की पूजा करते हैं. खेतों में जुताई शुरू करते हैं और यही से फिर उनके नए साल की शुरुआत हो जाती है. इसके साथ ही अपने खेत के कुएं से पानी लाकर नए मटके में भरकर इसकी पूजा की जाती है.

Farmers Celebrate Akshaya Tritiya
अक्षय तृतीया पर किसानों ने पूजा करके मनाया हैप्पी न्यू ईयर (ETV BHARAT)

खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के तरीके

खेत की मिट्टी, कुएं का पानी और हल का औजार किसान की जिंदगी के अहम हिस्सा है. इसलिए इनकी पूजा की जाती है. कृषि वैज्ञानिक डॉ. विजय पराड़कर ने बताया "अक्षय तृतीया के दिन सूरज की रोशनी तेज हो जाती है. पहले वैज्ञानिक दृष्टि से खेती कम होती थी लेकिन परंपरा में भी विज्ञान छुपा हुआ होता था. गर्मी में खेतों की मिट्टी पलटने के लिए जुताई इसलिए की जाती थी कि करीब 45 दिन तक मिट्टी में धूप पड़ती है."

"मिट्टी से जितनी ज्यादा जमीन से भाप निकलेगी, इससे नीचे तक जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और बाद में बारिश का पानी भी उतना ही अवशोषित हो जाता है. इसलिए फसल भी बेहतर होती है. गर्मी खेत खाली होते हैं और किसान अपना काम शुरू कर देते हैं और इसी दौरान फिर गोबर खाद और दूसरे उर्वरक खेतों में डाल दिए जाते हैं."

दुकानों से भी बीज बिकने का सिलसिला शुरू

खाद बीज विक्रेता गजेंद्र राय ने बताया "किसानों के लिए नए साल की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से हो जाती है. इसलिए इस दिन से खरीफ की फसलों के लिए बीज की बिक्री भी शुरू हो जाती है. दुकानों में किसानों के लिए विशेष समारोह आयोजित किए गए और किसानों को सम्मानित किया गया. इसके बाद किसानों ने बीज खरीदना शुरू कर दिया है."

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